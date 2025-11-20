我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

SNAP延宕+物價上漲 李榮恩派送火雞不停歇

記者劉梓祁╱紐約報導
應對SNAP延宕與物價上漲，李榮恩辦第七屆社區火雞派送。(李榮恩辦公室提供)
應對SNAP延宕與物價上漲，李榮恩辦第七屆社區火雞派送。(李榮恩辦公室提供)

代表曼哈頓華埠的州眾議員李榮恩(Grace Lee)與非營利組織「Vision Urbana」近日在下東城(Lower East Side)啟動年度火雞派送活動，今年迎來第七屆；按照慣例，其向公共房屋及補貼住房家庭送出超過1500份節日食品。

李榮恩表示，今年的活動正值紐約市及下東城糧食不安全問題持續惡化之際裡；此前，川普(Donald Trump)與共和黨延宕逾300萬紐約州家庭的補充營養援助計畫(SNAP)資金發放；同時食品價格自2022年以來已上升超過18%，進一步加重不少家庭在假日期間的生活負擔。

「川普與共和黨正在削弱聯邦安全網、推高食品價格。我很自豪能為下東城家庭減輕壓力，讓更多居民在感恩節的餐桌上擁有一隻火雞，」李榮恩說，「活動展現了我們社區在困難時刻彼此扶持的力量。」

「Vision Urbana」執行總監狄亞斯(Eric Diaz)指出，下東城格蘭街(Grand Street)以南屬於糧食救助「沙漠」區域，數以千計政府樓(NYCHA)居民面臨物價上升與SNAP削減的雙重壓力。

此次火雞派送活動的合作單位還包括國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員愛波斯坦(Harvey Epstein)、市議員馬泰(Christopher Marte)等人。

