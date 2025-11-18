羅大佑、張艾嘉都去過…紐約首間亞裔同志酒吧「盤絲洞」特展

456畫廊帶來「盤絲洞」回顧展，探討其如何在紐約重新定義亞裔酷兒的可見性，左為周龍章，右為陳昱愷。(記者曹馨元／攝影)

1990年初，當種族歧視與恐同情緒籠罩著紐約的夜生活時，一場革命在曼哈頓 中城東的麥迪遜大道(Madison Ave)上悄然發生；由周龍章與合夥人創立的紐約第一家亞裔同志 酒吧「盤絲洞」開業。即日起，美華藝術協會旗下的456畫廊帶來「盤絲洞」回顧展，探討其如何在紐約重新定義亞裔酷兒的可見性。

策展人陳昱愷長期擔任紐約美華藝術協會的項目策畫與管理工作。他表示，自己現在整理檔案時看到有關盤絲洞的資料，認為這是一段極為珍貴的歷史。經過約一年的準備，陳昱愷從舊照片、舊報紙、留存物件等大量材料中梳理出盤絲洞營業20年的回憶，並製作與盤絲洞壁畫創作者、著名畫家陳丹青的訪談錄。

對於一代長期處於社會邊緣的亞裔酷兒移民而言，盤絲洞的意義遠超普通酒吧，是他們在紐約真正的家。周龍章說，為幫助初到紐約迷茫無助的新移民，盤絲洞也推出了英語補習班等課程，「所以很多人一到紐約原本昏頭轉向，但找到盤絲洞就找到自己的家，到了盤絲洞就很安全」。

除了是紐約第一家亞裔同志酒吧外，盤絲洞也是第一個參與紐約驕傲月遊行中的亞裔隊伍，並在千禧年初，連續四年獲得「最佳同志花車獎」。為盤絲洞花車繪製了裝飾的陳丹青在訪談錄中回憶，參與遊行的亞裔酷兒以緊緻、性感、解放的姿態出現在美國公眾面前，徹底打破了「亞洲人又矮又小」的刻板印象。

周龍章說，盤絲洞風靡的年代，港台明星如羅大佑、張艾嘉、珍妮，「演出完就到盤絲洞集合」。在911事件後，如此傳奇的盤絲洞也隨著整個紐約陷入低迷，面對每月3萬6000元的高額房租苦苦支撐；在奇蹟般地維繫了12年後，最終於2013年熄燈。「但至少我們在生命中創造過這樣了不起的事」，周龍章說。

本次展覽將持續至12月5日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]。