MTA免費OMNY卡 明起限時限量發放 指定地鐵站可領

大都會運輸署(MTA)將於18 日(周二)上午8時起，在全市五大行政區部分樞紐地鐵站 限量發放免費OMNY卡。皇后區 最繁忙的地鐵站之一─法拉盛 緬街站(Flushing–Main Street)也名列其中，居民當天可前往兌換。

此次活動採限時、限量方式進行。凡於指定站內的Customer Service Center將MetroCard內餘額轉入OMNY卡的乘客，前400名可免除五元OMNY卡工本費，等於免費獲得新卡。

MTA表示，此次發卡活動旨在加速MetroCard退場前的過渡，推廣OMNY「一觸即付」系統。持OMNY卡的乘客可在地鐵、巴士等系統內使用觸碰式感應支付，也能透過自動加值設定、查看搭乘紀錄等方式提升便利性。

法拉盛緬街站為皇后區客流量最大的地鐵站之一，不僅服務通勤族，也有大量移民家庭與長者依賴公共運輸。當地民眾可把握本次機會，在家附近的站點直接領取免費OMNY卡，無需跨區排隊。

其它發放免費OMNY卡的地鐵站包括：

布朗士：161 St-Yankee Stadium站；Fordham Rd.站；Parkchester站。布碌崙(布魯克林)：Atlantic Ave.-Barclays Center站；Coney Island-Stillwell Ave.站；Myrtle-Wyckoff Ave.站。曼哈頓：34 St-Penn Station站；

125 St.站；168 St.站；Fulton St.站；Grand Central-42nd St.站；Times Square-42nd St.站。皇后區：Jackson Heights-Roosevelt Ave.站；Sutphin Blvd.-Archer Ave.-JFK Airport站。史泰登島：St. George Staten Island Railway站(周一至周五早上5:30至晚上9點開放)。