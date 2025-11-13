紐約市警109分局表揚英勇警員 赴火場制伏兇嫌、救母嬰

紐約市警109分局在社區會議上表揚多名英勇警員與民眾。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市 警109分局12日晚在社區會議上表揚多名英勇警員與民眾。警官卡森(Fahad Kashem)因在火災現場臨危不亂、制伏持刀兇嫌獲選「本月警員」。

柯爾曼分局長(Inspector Kevin J. Coleman)指出，10月在38街發生一起命案與縱火案，卡森第一時間抵達現場時，屋內濃煙密布且嫌犯手持利刃。卡森帶領同袍進入屋內搜索，並在危險情況下克制未開槍，改以電擊槍制伏嫌犯，成功救出屋內人員。「他的專業判斷與冷靜行動挽救了生命，展現了最高的警務精神。」柯爾曼說。卡森本身也是退伍軍人及前急救技術員，事後立即為嫌犯進行急救。

同場另頒發傑出服務獎予夜班警員。兩人負責偵查深夜車輛竊案與輪胎、鋁圈竊盜團夥，日前成功逮捕一名涉嫌多起汽車零件竊案的嫌犯。柯爾曼表示：「這類有組織的犯罪常在凌晨兩至六點間作案，兩位警員的行動讓社區能安心入睡。」

此外，三名退休 警員平斯多夫(Paul Pinsdorf)、奧唐納(Kevin O'Donnell)與魏納(Brock Weiner)也因在大學點 (College Point)萬聖節活動中合力救回一名抱嬰欲投水的女子與嬰兒，獲頒「榮譽退休警員獎」。柯爾曼感性表示：「他們的勇氣讓兩條生命得以延續，體現了警察無論退役與否，仍守護社區的精神。」