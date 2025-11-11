我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，人工智慧(AI)安全防護法已正式在紐約州生效。圖為此前霍楚宣布一項政府相關的AI計畫。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，人工智慧(AI)安全防護法已正式在紐約州生效。圖為此前霍楚宣布一項政府相關的AI計畫。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)10日宣布，人工智慧(AI)安全防護法已在紐約州生效。根據新法規，當用戶在與AI聊天機器人互動過程中，表達了自殺或自我傷害的念頭時，運營商必須即時偵測並啟動安全防護機制，同時，系統須每三小時提醒用戶，他們所互動的對象並非真人。

紐約州的新法規定，AI聊天機器人運營商必須貫徹危機干預措施，必須偵測用戶是否有自殺或自我傷害的傾向，一旦發現用戶有此傾向，須將其立刻轉介至危機服務機構；此外，系統須明確且定期提醒用戶，他們正在與人工智慧互動而非真人，並在每次會話開始及連續使用達三小時的時候，發出醒目的提示。

霍楚表示，需要確保那些正在塑造當今世界的創新科技，同時也能保護用戶的安全，特別是紐約州的年輕人。州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，有些人因AI聊天機器人的引導而傷害自己、甚至輕生，這些案例令人心碎。相關公司有責任保護用戶，確保產品不會操縱或傷害用戶。任何企業都不應從使用戶陷入風險的AI產品中牟利。

Common Sense Media的報告顯示，超過七成的青少年正在使用AI聊天機器人，其中許多人從這些線上聊天機器人尋求情感或心理支持。年輕人若在缺乏安全標準的情況下依賴AI尋求友誼，可能面臨社交發展受阻及嚴重後果的風險。

OpenAI則在10月底發布公告，指出在特定一周內的統計數據顯示，約有0.07%的ChatGPT活躍用戶表現出精神健康緊急情況的跡象，包括躁狂症、精神病或自殺念頭。今年8月，紐約一名有精神病史的科技從業者弒母後自殺，他生前不斷向聊天機器人傾訴對媽媽的猜疑與妄想，機器人不僅未加勸阻，還提出各種「惡作劇」建議。

AI 紐約州 霍楚

上一則

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議

下一則

孫雯胡驍案 聯邦法庭遴選陪審團
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙民主黨年會 支持曼達尼勝選

布碌崙民主黨年會 支持曼達尼勝選
布碌崙民主黨舉行年會慶祝黨內團結 曼達尼：一起創造歷史

布碌崙民主黨舉行年會慶祝黨內團結 曼達尼：一起創造歷史
詹樂霞不認罪 批川普將司法當「報復工具」

詹樂霞不認罪 批川普將司法當「報復工具」
霍楚集會力挺詹樂霞 批川普司法部成「報復工具」

霍楚集會力挺詹樂霞 批川普司法部成「報復工具」

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定