我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

馬來西亞華人生技公司ALPS 那斯達克掛牌上市

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由馬來西亞華人譚鋮洸(中)創立的ALPS Group Inc於10月31日敲鐘那斯達克。(譚鋮洸提供)
由馬來西亞華人譚鋮洸(中)創立的ALPS Group Inc於10月31日敲鐘那斯達克。(譚鋮洸提供)

馬來西亞華人譚鋮洸創立的 ALPS Group Inc.(ALPS)，於上月31日在那斯達克(Nasdaq)掛牌上市。該公司專注於結合人工智慧與基因技術的精準醫學與預防醫療，希望讓先進醫療不再是少數人的特權。

ALPS成立於2017年，總部設於吉隆坡，業務涵蓋幹細胞治療、mRNA疫苗、基因定序與再生醫學等領域。公司在馬來西亞擁有符合cGMP標準的細胞製造廠與臨床研究中心，並計畫將業務擴展至印尼與中東市場。

譚鋮洸博士早年任職於國際製藥公司，後因關注醫療資源不均與高昂治療成本，辭去高薪職位，與夥伴共同創立ALPS。他表示，公司創立初衷是「讓科學服務人類，而非只服務富人」。「許多癌症並非無法治療，而是太晚被發現」。譚鋮洸在受訪時說，「我們結合基因檢測與AI演算法，希望能在疾病發生前就偵測到風險，開發出個人化的預防性疫苗」。

他指出，目前公司已能進行全基因序列分析，準確率可達99%以上，並可依個人基因變異設計定製化疫苗。「例如針對乳癌或子宮頸癌，我們能依變異體抗原設計個人化的治療方案」。

不過，譚鋮洸也坦言此類治療成本極高，「目前在美國，定製化癌症疫苗動輒要價50萬至100萬元，這讓多數人無法負擔。」為了降低門檻，ALPS正開發自家AI系統，用於分析基因突變並縮短研發時間。

他表示，公司同時計畫推出醫療保險平台，讓病患可透過保險參與基因檢測與早期預防項目。

談到創業過程，譚鋮洸說最艱難的是資金與科研環境限制。「馬來西亞不缺人才，缺的是資金。初期我們完全靠家人與朋友支持，才撐過最困難的階段。」他透露，公司在新冠疫情期間完成逾3000名病患臨床數據收集，並憑此獲得國際投資者關注。

展望未來，ALPS計畫於三年內在馬來西亞建成生技研發園區「BioValley」，並在美國設立分支機構以強化國際合作。他強調，上市不是終點，而是讓世界看到亞洲生醫實力的新起點。

疫苗 醫療保險 癌症

上一則

信託規劃保障華人資產 君信律師樓助您安枕無憂

下一則

北京藝術家劉韡將為MET創作雕塑 2026年秋天亮相
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AV女優娃娃認「約砲黃明志」 認識6年被餵快樂水 親揭恐怖副作用

AV女優娃娃認「約砲黃明志」 認識6年被餵快樂水 親揭恐怖副作用
黃明志捲網紅謝侑芯命案 雙方律師發聲 警加速偵辦

黃明志捲網紅謝侑芯命案 雙方律師發聲 警加速偵辦
南加定製遊陷寒冬 簽證收緊＋安全疑慮讓中國團退光光

南加定製遊陷寒冬 簽證收緊＋安全疑慮讓中國團退光光
定製旅遊情緒價值拉滿 導遊要看面相 酒店、車都有標準

定製旅遊情緒價值拉滿 導遊要看面相 酒店、車都有標準

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30