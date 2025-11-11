馬來西亞華人生技公司ALPS 那斯達克掛牌上市

由馬來西亞華人譚鋮洸(中)創立的ALPS Group Inc於10月31日敲鐘那斯達克。(譚鋮洸提供)

馬來西亞華人譚鋮洸創立的 ALPS Group Inc.(ALPS)，於上月31日在那斯達克(Nasdaq)掛牌上市。該公司專注於結合人工智慧與基因技術的精準醫學與預防醫療，希望讓先進醫療不再是少數人的特權。

ALPS成立於2017年，總部設於吉隆坡，業務涵蓋幹細胞治療、mRNA疫苗 、基因定序與再生醫學等領域。公司在馬來西亞擁有符合cGMP標準的細胞製造廠與臨床研究中心，並計畫將業務擴展至印尼與中東市場。

譚鋮洸博士早年任職於國際製藥公司，後因關注醫療資源不均與高昂治療成本，辭去高薪職位，與夥伴共同創立ALPS。他表示，公司創立初衷是「讓科學服務人類，而非只服務富人」。「許多癌症 並非無法治療，而是太晚被發現」。譚鋮洸在受訪時說，「我們結合基因檢測與AI演算法，希望能在疾病發生前就偵測到風險，開發出個人化的預防性疫苗」。

他指出，目前公司已能進行全基因序列分析，準確率可達99%以上，並可依個人基因變異設計定製化疫苗。「例如針對乳癌或子宮頸癌，我們能依變異體抗原設計個人化的治療方案」。

不過，譚鋮洸也坦言此類治療成本極高，「目前在美國，定製化癌症疫苗動輒要價50萬至100萬元，這讓多數人無法負擔。」為了降低門檻，ALPS正開發自家AI系統，用於分析基因突變並縮短研發時間。

他表示，公司同時計畫推出醫療保險 平台，讓病患可透過保險參與基因檢測與早期預防項目。

談到創業過程，譚鋮洸說最艱難的是資金與科研環境限制。「馬來西亞不缺人才，缺的是資金。初期我們完全靠家人與朋友支持，才撐過最困難的階段。」他透露，公司在新冠疫情期間完成逾3000名病患臨床數據收集，並憑此獲得國際投資者關注。

展望未來，ALPS計畫於三年內在馬來西亞建成生技研發園區「BioValley」，並在美國設立分支機構以強化國際合作。他強調，上市不是終點，而是讓世界看到亞洲生醫實力的新起點。