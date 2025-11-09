尾隨性侵12歲少女 前科累累男子落網

布碌崙東威廉斯堡6日發生一起性侵案件，嫌犯尾隨一名12歲少女進入一棟大樓內，在樓梯間侵犯對方。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)6日下午發生一起性侵案件，一名男子尾隨一名12歲少女進入東威廉斯堡(East Williamsburg)的大樓內，在樓梯間侵犯對方。警方在7日已逮捕該名有前科的嫌犯，控以數罪。受害少女在送醫後雖無大礙，但周邊居民受訪時表示「非常擔心女孩的身心健康」，批評嫌犯不只病態，還是個「禽獸」。

該案件發生在6日下午5時45分，27歲的嫌犯馬麥克(Eric McMichael)尾隨少女進入摩根大道(Morgan Avenue)交斯基爾曼大道(Skillman Avenue)的庫柏公園政府樓 (Cooper Park Houses)，他在樓梯間攻擊與侵犯女孩，在他人經過時隨即逃離現場。

7日上午警方公布監視器畫面拍攝到的嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。當晚馬麥克便在其綠點(Green Point)的住處被逮捕，但警方並未立公布逮捕過程的細節。警方將他從博倫丘(Boerum Hill)的特案組總部帶出時，面對媒體提問，馬麥克全程彎腰低頭不願露面，沉默地被警方帶走。

紐約市 警指出，嫌犯被控兩項強暴與入室竊盜罪、兩項性侵犯罪，以及危害兒童福利罪。據國家廣播公司(NBC)新聞報導，該嫌在2019年曾犯下另起強暴案與入室盜竊罪，2023年則被控犯有重大竊盜罪和搶劫罪。

根據警方消息，受害少女被送往醫院治療後情況穩定，不過案發大樓住戶與鄰居均很擔心少女的身心健康，稱嫌犯的作為讓人感到惡心。一名鄰居在馬麥克落網前表示，此事不該發生，「像你這樣的人應該自首。你病態，你簡直是個禽獸。」

根據警方數據，該案件發生的市警94分局轄區今年的強暴案件數量較去年略微下降，但全市同期案件則上升了18%。