糧食券停發 亞平會於布碌崙、皇后區發放食物

記者高雲兒╱紐約報導
亞洲人平等會(AAFE)宣布啟動「小型企業緊急貸款基金」，並在皇后區和布碌崙(布魯克林)加開臨時食物發放站，協助受影響的居民與小商戶共渡難關。(亞洲人平等會提供)
亞洲人平等會(AAFE)宣布啟動「小型企業緊急貸款基金」，並在皇后區和布碌崙(布魯克林)加開臨時食物發放站，協助受影響的居民與小商戶共渡難關。(亞洲人平等會提供)

隨著聯邦政府關門持續、糧食券(SNAP)補助暫停，紐約市低收入家庭面臨日益嚴峻的糧食危機。亞洲人平等會(AAFE)宣布啟動「小型企業緊急貸款基金」，並在皇后區和布碌崙(布魯克林)加開臨時食物發放站，協助受影響的居民與小商戶共度難關。

AAFE指出，目前全市約有近兩百萬名居民仰賴「營養補充計畫福利金」(SNAP)維持基本糧食供應。自1日起，該項補助暫停，導致許多弱勢家庭與長者頓失糧源，社區食物倉儲壓力急遽上升。雖然法院日前裁定釋出部分SNAP資金，但福利金發放可能仍需數周才能全面恢復。

亞平會執行總監余思亮表示，「我們服務的低收入社區中，許多人原本就為繳交房租與帳單而掙扎，如今還得擔心下一餐在哪裡。許多依賴糧食券顧客的小雜貨店，也因此陷入財務危機。」他說，AAFE一向在緊急時刻迅速行動，「我們將盡一切可能，減輕政府關門帶來的災難性影響。」

亞平會附屬機構「振興商業服務中心」同步啟動「小型企業SNAP／EBT緊急貸款基金」，協助因糧食券消費減少而收入驟降的雜貨店、餐飲與其他小型零售業者。該基金提供年利率3%的低息貸款，最高額度5萬元，旨在協助業者在政府關門期間維持營運。申請資格包括位於紐約市五個行政區內，並持有農業部(USDA)核發的SNAP授權函。「振興商業服務中心」為小企業管理局(SBA)核准貸款機構及財政部認可的社區發展金融機構(CDFI)，提供中文、英文、韓文與西班牙文服務。

同時，亞平會社區服務部也擴大糧食援助行動。除維持曼哈頓華埠、下東城與東哈林三處長期食物發放站外，該會在皇后區增設臨時據點，於11月和12月共舉辦五場緊急食物分發活動。這項行動獲得紐約市社會服務局(DSS)「社區糧食連結計畫」新資金支持。

食物發放活動將集中於皇后區兩地進行。傑克森高地的發放地點位於84街37-61號，活動日期為本月12日與12月10日；法拉盛地點則設於41大道133-29號，將於12月3日與12月17日舉行。兩地的發放時間均為下午3時至5時，僅限因政府關門而失業的聯邦員工及SNAP受益人前來領取。

參加者須出示SNAP／EBT卡或聯邦工作證明文件，食物數量有限，採先到先得原則。目前僅開放傑克森高地與法拉盛兩處臨時據點，AAFE在曼哈頓的常設食物發放站名額則已全數預約額滿。

貸款 政府關門 低收入

