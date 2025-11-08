大紐約北一女校友會盛大慶祝27周年

大紐約區臺北市立第一女子高級中學校友會於11月1日假新澤西州愛迪生(Edison)市Pines Manor舉行第27周年年會。(主辦單位提供)

大紐約區台北市立第一女子高級中學校友會於日前假新澤西州 愛迪生(Edison)市Pines Manor舉行第27周年年會，吸引近120位來自紐約、新澤西、康乃狄克州 的校友參加，現場氣氛熱烈、歡聲笑語不斷。

今年年會恰逢萬聖節周末，以「1920年代蓋茲比爵士風」為主題，校友們都精心打扮，盛裝出席，流蘇洋裝、羽毛及珍珠頭飾交織出復古風華，宛如時光倒流回到爵士年代。主持人張世欣與高安儀以幽默風趣的口才帶動全場，使得活動高潮迭起。

趙如芸會長在致詞中感謝創會學姐及理事會成員多年來的支持，並回顧過去一年校友會舉辦的精彩活動。她表示：「北一女精神不僅是對卓越的堅持，更是連結校友情誼的橋梁，讓我們即使身在異鄉，仍能感受如家般的溫度與歸屬。」

今年的節目精彩，從「綠靚合唱團」帶來的經典串燒金曲揭開序幕，到熱力十足的爵士歌舞《New York, New York》與《All That Jazz》，盡顯百老匯 魅力；《再見黑鳥》帶來閃耀的光芒與希望，《Summer Nights》輕盈甜美，洋溢青春氣息；《不過人間》以婉轉旋律與優雅舞姿，詮釋歲月的溫柔與韻味； 融合中東與弗朗明哥元素的

舞蹈更掀起高潮，現場掌聲如雷。

《APT》的勁歌熱舞展現兩位校友之間相識多年絕佳的默契與舞台魅力，更以舞姿向青春致敬，感動全場。 壓軸的Zumba熱舞則讓全場觀眾一同起身搖擺，熱烈歡騰。穿插在精彩節目之間的包括認識新老朋友、選美走秀及抽獎等活動，也讓大家驚喜連連，台上台下互動頻繁，將氣氛推向高潮。

校友會理事會早先一致通過，新任會長賴威妤、副會長張世欣、高安儀將於2026年1月1日就任，任期一年。校友

們期盼在新團隊帶領下，繼續傳承北一女「堅毅、關懷、卓越」的精神，讓綠色榮光永續綻放。