大紐約北一女校友會盛大慶祝27周年

紐約訊
大紐約區臺北市立第一女子高級中學校友會於11月1日假新澤西州愛迪生(Edison)市Pines Manor舉行第27周年年會。(主辦單位提供)
大紐約區臺北市立第一女子高級中學校友會於11月1日假新澤西州愛迪生(Edison)市Pines Manor舉行第27周年年會。(主辦單位提供)

大紐約區台北市立第一女子高級中學校友會於日前假新澤西州愛迪生(Edison)市Pines Manor舉行第27周年年會，吸引近120位來自紐約、新澤西、康乃狄克州的校友參加，現場氣氛熱烈、歡聲笑語不斷。

今年年會恰逢萬聖節周末，以「1920年代蓋茲比爵士風」為主題，校友們都精心打扮，盛裝出席，流蘇洋裝、羽毛及珍珠頭飾交織出復古風華，宛如時光倒流回到爵士年代。主持人張世欣與高安儀以幽默風趣的口才帶動全場，使得活動高潮迭起。

趙如芸會長在致詞中感謝創會學姐及理事會成員多年來的支持，並回顧過去一年校友會舉辦的精彩活動。她表示：「北一女精神不僅是對卓越的堅持，更是連結校友情誼的橋梁，讓我們即使身在異鄉，仍能感受如家般的溫度與歸屬。」

今年的節目精彩，從「綠靚合唱團」帶來的經典串燒金曲揭開序幕，到熱力十足的爵士歌舞《New York, New York》與《All That Jazz》，盡顯百老匯魅力；《再見黑鳥》帶來閃耀的光芒與希望，《Summer Nights》輕盈甜美，洋溢青春氣息；《不過人間》以婉轉旋律與優雅舞姿，詮釋歲月的溫柔與韻味； 融合中東與弗朗明哥元素的

舞蹈更掀起高潮，現場掌聲如雷。

《APT》的勁歌熱舞展現兩位校友之間相識多年絕佳的默契與舞台魅力，更以舞姿向青春致敬，感動全場。 壓軸的Zumba熱舞則讓全場觀眾一同起身搖擺，熱烈歡騰。穿插在精彩節目之間的包括認識新老朋友、選美走秀及抽獎等活動，也讓大家驚喜連連，台上台下互動頻繁，將氣氛推向高潮。

校友會理事會早先一致通過，新任會長賴威妤、副會長張世欣、高安儀將於2026年1月1日就任，任期一年。校友

們期盼在新團隊帶領下，繼續傳承北一女「堅毅、關懷、卓越」的精神，讓綠色榮光永續綻放。

