強風掃紐約新澤西 傳樹倒傷人等災害

強風橫掃紐約市與新澤西，導致多處樹木倒塌。(記者劉梓祁╱攝影)

強風橫掃紐約市 與新澤西州 ，導致多處樹木倒塌。不僅皇后區發生樹被吹倒後撞上電線、曼哈頓上西區枝幹砸至車輛導致街道阻塞，新澤西更有住戶因倒塌樹木砸穿屋頂導致熟睡青少年受傷。

氣象報告指出，周三深夜至周四清晨，三州地區的最大陣風時速達70哩(mph)。紐約州石溪(Stony Brook)記錄最高風速為70哩，其次是貝維爾(Bayville)的61哩與白原市(White Plains)的60哩。而新澤西州的最高陣風出現在貝玉揚(Bayonne)，最高風速紀錄為57哩。

此外，新澤西州里奇菲爾德(Ridgefield)，一棵大樹被吹倒後撞進一棟住有多戶居民的住宅，擊穿部分磚牆，二樓房間的內部甚至因此暴露在外。其中，歐庫澤托(Okudzeto)一家在凌晨1時熟睡時聽見巨響，父親盧比肯(Rubicon Okudzeto)表示，他在聽到聲響後便聽到兒子在吶喊，見到兒子後發現他已經昏倒，自己便赤裸身體衝到街道上求救，請街坊鄰居打電話叫救護車。「我在那裡向上帝祈求奇蹟發生，大約30分鐘後，我的兒子就走出來了。」

他的鄰居表示，當時整條布魯斯街(Bruce Street)傳出巨大的聲響，同棟樓內一名女子表示，當時地面震動得非常劇烈，讓她一度以為是地震 。她事後上網查看是否有地震報導，但沒有發現任何訊息，於是又回去睡覺，幾小時後她出來遛狗才發現原來是大樹倒塌。

雖然大部分樹枝與樹幹都倒向馬路方向，但仍有建築受到明顯損害，其中一根樹枝也打碎了一輛汽車的後擋風玻璃。當日急救人員在現場拉起封鎖線，並疏散最靠近倒樹的兩個住宅單位。