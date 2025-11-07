我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

強風掃紐約新澤西 傳樹倒傷人等災害

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強風橫掃紐約市與新澤西，導致多處樹木倒塌。(記者劉梓祁╱攝影)
強風橫掃紐約市與新澤西，導致多處樹木倒塌。(記者劉梓祁╱攝影)

強風橫掃紐約市新澤西州，導致多處樹木倒塌。不僅皇后區發生樹被吹倒後撞上電線、曼哈頓上西區枝幹砸至車輛導致街道阻塞，新澤西更有住戶因倒塌樹木砸穿屋頂導致熟睡青少年受傷。

氣象報告指出，周三深夜至周四清晨，三州地區的最大陣風時速達70哩(mph)。紐約州石溪(Stony Brook)記錄最高風速為70哩，其次是貝維爾(Bayville)的61哩與白原市(White Plains)的60哩。而新澤西州的最高陣風出現在貝玉揚(Bayonne)，最高風速紀錄為57哩。

此外，新澤西州里奇菲爾德(Ridgefield)，一棵大樹被吹倒後撞進一棟住有多戶居民的住宅，擊穿部分磚牆，二樓房間的內部甚至因此暴露在外。其中，歐庫澤托(Okudzeto)一家在凌晨1時熟睡時聽見巨響，父親盧比肯(Rubicon Okudzeto)表示，他在聽到聲響後便聽到兒子在吶喊，見到兒子後發現他已經昏倒，自己便赤裸身體衝到街道上求救，請街坊鄰居打電話叫救護車。「我在那裡向上帝祈求奇蹟發生，大約30分鐘後，我的兒子就走出來了。」

他的鄰居表示，當時整條布魯斯街(Bruce Street)傳出巨大的聲響，同棟樓內一名女子表示，當時地面震動得非常劇烈，讓她一度以為是地震。她事後上網查看是否有地震報導，但沒有發現任何訊息，於是又回去睡覺，幾小時後她出來遛狗才發現原來是大樹倒塌。

雖然大部分樹枝與樹幹都倒向馬路方向，但仍有建築受到明顯損害，其中一根樹枝也打碎了一輛汽車的後擋風玻璃。當日急救人員在現場拉起封鎖線，並疏散最靠近倒樹的兩個住宅單位。

新澤西州 地震 紐約市

上一則

曼達尼、歐凱秀午餐會 進步派共商民主黨新局

下一則

曼達尼當選市長 新移民受鼓舞
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

強風橫掃紐約市與新澤西 樹倒塌砸傷居民

強風橫掃紐約市與新澤西 樹倒塌砸傷居民
台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官

台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官
政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班

政府關門衝擊 紐約、洛杉磯等約40座機場明起削減航班
紐約市警局長 願留任與曼達尼共事

紐約市警局長 願留任與曼達尼共事

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切