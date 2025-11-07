曼達尼當選市長 新移民受鼓舞

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
曼達尼圍繞希望、革新與福利而展開的競選活動使華人新移民大受鼓舞。示意圖。(記者曹馨元╱攝影)
曼達尼圍繞希望、革新與福利而展開的競選活動使華人新移民大受鼓舞。示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市長選舉落幕，出生在烏干達、七歲隨父母移民來到紐約的曼達尼(Zohran Mamdani)以逾半得票率當選。他的圍繞希望、革新與福利而展開的競選活動，讓華人新移民大受鼓舞，認為曼達尼勝選也代表移民、多元及優良社會體制等他們憧憬的美國價值觀，重新獲得認可。

自今年初川普入主白宮以來，他的政府實施的針對非法移民的打擊逐步滲透至紐約市，並開始大量在移民法庭內「守株待兔」地逮捕按規定出庭的移民；川普執政前半年，移民暨海關執法局(ICE)共在紐約法庭逮捕約460起。兩年前走線來到紐約的李先生說，接二連三的壞消息讓走線客遑遑不可終日；「每天都聽到這個人消失了，那個人開卡車被抓走了，生活在恐懼中，像在奧斯威辛集中營，不知道哪天輪到自己。」

曼達尼5日在勝選後的首場記者會上對ICE發出警告，強調未來市府將一視同仁，不容ICE執法人員違法；曼達尼長期對ICE持批評態度，並承諾將阻止聯邦執法人員在紐約市內執行遣返行動。

不過在李先生看來，曼達尼勝選不僅意味著對新移民的保護，也代表一個更好的社會體制。他認為，川普上台以來將美國多年來作為民主燈塔國的形象毀於一旦，「(川普)自己發(虛擬貨)幣、兒子發幣，跟中國的貪官有什麼區別。」李先生說，走線客來到美國是為了在更優良的社會體制下獲得更好的生活，而曼達尼便是對抗寡頭、對抗腐敗的新生力量。

而在法拉盛開設庇護所、幫扶穆斯林新移民的馬聚則對曼達尼勝選有更複雜的感受。他一方面支持曼達尼的移民政策、認可他革新的願景；另一方面，紐約市如今狀況糟糕，且各方力量盤根錯節，曼達尼在兌現其承諾上會遇到不小的挑戰。馬聚希望，曼達尼能向波士頓市長吳弭(Michelle Wu)學習，不鼓吹革命，而是做一個溫和而堅定的革新者。

