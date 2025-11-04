賭博平台Kalshi開放下注 成紐約市長選情非正式民調

線上交易平台Kalshi在紐約市聲勢大漲，已獲得針對紐約市長選舉的投注資金超過8077萬元。(圖片取自Kalshi官方X帳號)

紐約市 選舉選情激烈，線上交易平台Kalshi在紐約也聲勢大漲，不僅在全市各地都可見其大型廣告，這家允許用戶對特定事件下注的平台更根據自己的交易數據發布紐約市長選戰報告，成為「非正式民調」；不過，該公司卻因沒有相關執照而遭紐約州 博彩委員會指控其違法。

Kalshi的運作方式是，用戶可花1分至99分的價格購買與現實事件結果相關的合約，若預測正確，每分將回報1元，而價格也會隨買方與賣方資金變化而波動。3日晚的選舉投票日前夜，Kalshi已獲得針對紐約市長選舉的投注資金超過8077萬元；民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)的實時勝率徘徊在89%至90%，獨立參選的葛謨(Andrew Cuomo)則僅11%，共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)不足1%。

同日，Kalshi也通過數月來的投注數據，在社群媒體X上發布報告。根據Kalshi平台的內部資料，在紐約市範圍內，看好葛謨的交易者為49%，實際上多於押注曼達尼的40%；若擴大至全紐約州，葛謨更以11個百分點領先。

在紐約五大區分布方面，曼達尼在皇后區以54%對33%領先，在布碌崙則以46%對42%小幅超前；而葛謨在曼哈頓下注率明顯領先，以57%對36%占上風。從年齡結構來看，曼達尼的下注者明顯年輕化，其中67%介於18至34歲之間。

然而，紐約州博彩委員會(New York State Gaming Commission)主席日前致函該公司，指控其從事非法賭博活動，要求停止提供與體育賽事結果掛鉤的賭盤。該會執行主任威廉斯(Robert Williams)在信中指，「Kalshi未獲本會許可，無權在紐約提供任何形式的體育賭博服務」。

面對紐約州的指控，Kalshi已向聯邦法院提起訴訟，要求法院暫緩執行停業令，並主張其交易產品屬於「可交易商品」，類似黃金或大豆，而非賭博。法院目前已同意暫緩執行停業令，至少至11月底再議。

而Kalshi下注式的選舉參與方式也遭各方褒貶不一。有批評認為，這類預測市場削弱了選民對政策實質的關注，反而鼓勵候選人淺化論述。