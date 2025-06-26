美國繁榮華埠總會 組團參戰貴州「村超」

美國繁榮華埠總會舉行記者會，宣布今年將組織「村超」團。(主辦方提供)

美國繁榮華埠 總會近日宣布，將組織一個社區精英團，於今年9月30日至10月6日前往廣東和福建交流，尤其是赴貴州參加「村超」，推動美中民間的文化和體育交流。

貴州「村超」的正式名稱為榕江(三寶侗寨)和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事。村超比賽由村民組織、參賽者也以村民為主，被譽為「中國最具人氣的草根足球賽事」。「村超」期間還將舉辦豐富多彩的文化節和美食節。

美國繁榮華埠總會近日舉辦的記者會上，宣布了組團參加「村超」的消息。今年的紐約「村超」團將由總會創會會長田士銳總負責, 由何至嶽董事長及江鎮城會長帶隊，除了球員外，「村超」團成員還包括紐約社區代表、商界代表和文體界人士。

「村超」團不僅到貴州參加比賽，了解中國鄉村體育，他們還將體驗當地民俗，參觀貴州鄉村振興成果，感受中國鄉村活力, 促進美中民間交流。「村超」團的行程不僅有貴州，還包括廣州、台山、福建等地的僑鄉，他們將與當地華僑團體交流。

布碌崙 州參議員陳學理和州眾議員 鄭永佳參加了這次記者會，他們希望透過此行，帶回更多正能量、加深美中民間交流。他們還向布碌崙8大道足球訓練班球員和教練頒發了獎狀。

作為紐約歷史悠久的社區機構，美國繁榮華埠總會長期致力於推動美中民間文化交流，他們希望今年的「村超」團為美中民間互信搭起新的平台與橋梁。

美國繁榮華埠總會歡迎40歲以上的精英球員報名參加，也歡迎其他感興趣的社區人士參與，詳情可致電田士銳：(917)660-2402。