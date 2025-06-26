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佛光山紐約道場三好園遊會 兒童繪畫賽推廣環保

記者尤昱程╱紐約報導
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「環保英雄兒童繪畫比賽」鼓勵小朋友以創作方式傳遞環保意識。(記者尤昱程╱攝影)
「環保英雄兒童繪畫比賽」鼓勵小朋友以創作方式傳遞環保意識。(記者尤昱程╱攝影)

佛光山紐約道場近日舉辦「佛光三好園遊會」，活動內容結合素食市集、親子遊戲、三好健康服務與文化表演，展現人間佛教理念在社區生活中的實踐。同場亦舉行「環保英雄兒童繪畫比賽」頒獎典禮，表彰小朋友以創作方式傳遞環保意識。

此次比賽吸引近百名六至13歲兒童報名參加。佛光山紐約道場監院有霖法師表示，活動旨在引導孩子從小培養環保意識與正向思維，延續星雲大師提倡的「環保從心開始」理念。

佛光特獎得主Sevena Zou。(記者尤昱程╱攝影)
佛光特獎得主Sevena Zou。(記者尤昱程╱攝影)

有霖法師指出，評選標準包括創意發想、主題表達與技法完整性，最終由參賽者Sevena Zou脫穎而出，榮獲佛光特獎及800元獎金，「特獎得主的畫作不僅技巧純熟，更成功傳達環保主題，獲得評審一致肯定。」

除特獎外，主辦單位另頒發兒童組與青少年組的佳作獎、三好獎及前三名共計28位得獎者，獎金金額自50元至500元不等，以鼓勵更多孩子關注環保議題並勇於表達。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，園遊會往年多於5月舉行，今年因應道場外牆整修與活動安排延至6月，並結合繪畫比賽頒獎典禮，希望藉此機會讓參與家庭在趣味活動中體會三好精神。她強調，「說好話、做好事、存好心」不僅是佛教信念，也是實踐社區關懷與環保生活的行動準則。

出席活動的貴賓包括經文處行政組主任許益源、僑務組主任黃儷萱、市議員黃敏儀、華航紐約分公司總經理李文儀、長榮航空紐約分公司總主任張駿、福壽老人中心主任鄭石、大紐約區僑界急難救助協會理事長王金智、州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩、州眾議員金兌錫辦公室代表文敏、僑務促進委員李艷翠、美國針灸醫學會會長周小平、法拉盛獅子會會長郭至隆、松柏愛心會會長王玉英等人。

老人中心 亞裔 法拉盛

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