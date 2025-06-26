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「公園裡的莎士比亞」今夏登場 吳珊卓加盟「第十二夜」

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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被譽為紐約市最棒的免費活動之一「公園裡的莎士比亞」今夏開演，圖為2022年的「公園裡的莎士比亞」劇目「理查三世」，今年則為「第十二夜」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
被譽為紐約市最棒的免費活動之一「公園裡的莎士比亞」今夏開演，圖為2022年的「公園裡的莎士比亞」劇目「理查三世」，今年則為「第十二夜」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

被譽為紐約市最棒的免費活動之一「公園裡的莎士比亞」(Shakespeare in the Park)在今年夏天依例在中央公園登場，今年上演的莎劇為歡鬧劇「第十二夜」(Twelfth Night)，這個免費項目往往卡司陣容強大，一票難求，今年則有華裔女星吳珊卓(Sandra Oh)的加盟。

每年夏天，公共劇院(The Public Theater)都會製作一到兩部免費的莎翁劇作，被稱為「公園裡的莎士比亞」。「公園裡的莎士比亞」歷史悠久，在1962年由已故戲劇家帕普(Joseph Papp)創立，如今，每年的莎劇都會在中央公園內的露天劇場德拉科特劇院(Delacorte Theater)上演，在紐約的自然美景中，後襯貝爾維德城堡(Belvedere Castle)如夢似幻的場景布置，聆聽莎翁不朽的語言，是對於紐約客而言實屬難得的藝術體驗。

今年上演的劇目為歡鬧劇「第十二夜」，充滿了易裝、錯認、愛情混亂與身分顛倒。這部劇名來自英國傳統的聖誕節後的第十二夜，即1月5日，那是一個狂歡與顛覆常規的日子，也呼應了劇中荒誕歡樂、顛三倒四的情節。

往年，參演演員陣容星光熠熠，包括史翠普(Meryl Streep)、帕西諾(Al Pacino)、霍夫曼(Philip Seymour Hoffman)等。今年則有吳珊卓的加盟，她最廣為人知的電視作品為「實習醫生格蕾」(Grey's Anatomy)以及「追殺夏娃」(Killing Eve)，分別為她贏得五及六次艾美獎提名。此外，在受華人觀眾歡迎的人氣美劇「摩登家庭」(Modern Family)扮演Mitchell Pritchett一角的男星福古森(Jesse Tyler Ferguson)也將參演「第十二夜」。

「公園裡的莎士比亞」雖是免費活動，但往往一票難求。最傳統的方式是在演出當日，去中央公園德拉科特劇院前排隊。當日中午12時，劇院門口會開始在現場免費發放門票，採先到先得原則。但鑑於通常大排長龍，建議民眾最遲在上午10時抵達現場。此外，建議民眾盡可能選擇演出首周觀賞，這段期間的票券供應較充足。另一個提高搶票機率的方法，則是選在天氣預報不佳的日子前往。

此外，民眾也可通過TodayTix應用程式，在演出當日的凌晨12時至中午12時參加抽籤。

今年的「公園裡的莎士比亞」的演出時間為演出時間為8月7日至9月14日，更多詳情以及免費的取票方法，請參加公共劇院官網https://publictheater.org/。

中央公園 艾美獎 聖誕節

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