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熱浪影響千戶斷電 電力公司籲南布碌崙區居民節電

記者馬璿╱紐約即時報導
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紐約市近日熱浪來襲使多個電網超過負荷，截至25日(周三)皇后區約有1846戶斷電，布碌崙(布魯克林)則有2712戶斷電。(取自聯合愛迪生官網)
紐約市近日熱浪來襲使多個電網超過負荷，截至25日(周三)皇后區約有1846戶斷電，布碌崙(布魯克林)則有2712戶斷電。(取自聯合愛迪生官網)

紐約市近日熱浪來襲使多個電網超過負荷，截至25日(周三)皇后區約有1846戶斷電，布碌崙(布魯克林)則有2712戶斷電。電力公司聯合愛迪生(Con Edison)繼在皇后區進行電壓檢修後，也將範圍轉移至南布碌崙，並表示為穩定系統運作已削減8%電壓，呼籲該區約10萬受影響民眾節電因應。

根據聯合愛迪生官方公告指出，本次維修區域包含受影響區域北部以第3街與第4街為界，南抵海峽與格雷夫森德灣(Gravesend Bay)，東至漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)與第5大道，西臨郭瓦納斯灣(Gowanus Bay)。其中涵蓋近華社的貝瑞吉(Bay Ridge)、波羅園(Borough Park)、戴克高地(Dyker Heights)及日落公園(Sunset Park)等社區，共計約有10萬5800戶受影響。

聯合愛迪生表示，維修期間請民眾暫停使用耗電量大的家電，如洗衣機、烘衣機與微波爐，並盡量減少冷氣使用。此外，若家中有兩台冷氣，建議僅開一台並將溫度設定在可接受的最高值，同時呼籲若非必要，民眾應暫停電動車充電，以免加重負載。

居住在班森賀的華人居民麥女士表示，周二下午她與室友分別在不同房間開啟冷氣，當她在使用廚房電器時全家突然跳電。過去若遇到此事只要關掉總電源再重啟即可，但她與室友推測可能是當地電網負擔過大，不論如何重啟都無效。當日正好遇到熱浪，她只好先行出門尋找納涼處並等待電力恢復再回家，停電情況持續數小時後才恢復。

居民可透過該電力公司手機應用程式、官網或致電客服專線通報停電情況，若能同步提供周邊住戶是否也受影響，有助公司判斷事故範圍與優先順序。市府目前也已開設避暑中心，提供無冷氣設備的民眾前往納涼，詳細地點與開放時間可撥打311，或造訪官方網站NYC.gov/beattheheat。

布碌崙 皇后區 熱浪

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