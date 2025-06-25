紐約過客╱鋼琴家孔祥東用音樂療癒 驚嘆法拉盛蛻變

孔祥東透露，預計於明年春節期間赴美西演出，並希望有機會將音樂帶到紐約更多華人社區。(記者高雲兒╱攝影)

中國鋼琴家孔祥東近日訪問美國，在前往匹茲堡出席女兒的住院醫師畢業典禮後，於24日抵達紐約參加活動。他表示，這是自2007年以來，時隔18年再度來美，對紐約法拉盛 社區的變化印象深刻，尤其感受到新移民 注入的城市活力，以及長者展現出的健康與生命力。

「我一抵達紐約就來到法拉盛，這完全不是我記憶中的模樣了，」孔祥東說。他回憶，過去對法拉盛的印象是「亂哄哄、髒呼呼」，如今卻見到高樓林立、街道整潔，「處處都是中文商鋪，奶茶店、生活設施應有盡有，彷彿回到中國，也讓我感受到新移民為這座城市注入的朝氣。」

除了城市面貌，孔祥東也特別提到，法拉盛許多年長者讓他深受觸動，「我看到一些90多歲的老人，坐在活動現場，精神飽滿、笑容自在，看起來就像60歲一樣。」這樣的生命狀態，讓他不禁聯想到自身長年與音樂為伴的體會。

「音樂不僅是一種藝術表達，更是一種生命狀態，」孔祥東說。他指出，自己與音樂相伴50多年，越來越感受到它所帶來的療癒與陪伴力量，「它不是單純用來聆聽的，而是一種身心的修復方式。」

正因如此，他也特別推薦鋼琴專輯「海之聲命」(Soul Sound of the Ocean)，作品靈感來自全球12處海洋的自然聲響，並以此為背景即興演奏，期盼透過音樂帶來平靜與療癒的同時，也引發人們對環境保護的關注。

「我們的生命源於海洋，但如今海洋正面臨嚴重汙染。我希望這張專輯除了讓人放鬆，更能提醒大家關注海洋的未來，」他說，「公益這件事，不該因為太大而卻步，也不該因為太小而忽視。當你關心比自己更大的議題，你會覺得生命更加茂密。」

「海之聲命」目前已於蘋果音樂上架，開放免費收聽。孔祥東透露，預計於明年春節 期間赴美西演出，並希望有機會將音樂帶到紐約更多華人社區。