幸福城老人中心歡慶五周年 金兌錫與黃敏儀表揚孔祥東

黃敏儀給孔祥東頒獎。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝成立五周年，幸福城老人活動中心於24日在法拉盛 舉辦慶典活動。紐約州眾議員 金兌錫與市議員黃敏儀出席，並為中國知名鋼琴演奏家孔祥東頒發獎章與表揚狀，肯定其多年來對美國長者慈善事業的關注與貢獻。

活動由幸福城負責人戴先生主辦，眾多社區長者、藝術界人士與親友參與。金兌錫表示，幸福城多年來為社區長者提供關懷與活動空間，成為社區服務的重要支柱；他讚揚孔祥東不僅是享譽國際的鋼琴家，更長年投身公益，用音樂關懷長者、啟發人心。黃敏儀也向現場長者表達祝福。

兩位議員均為孔祥東頒發獎章與榮譽證書。孔祥東說，這是十多年來首次重返美國，「我剛在匹茲堡參加女兒在UPMC的住院醫師畢業典禮，昨天一抵達紐約，就來到了幸福城。」

他感慨表示，幸福城長者們的精神風貌讓他深受鼓舞，「看到這麼多年長者洋溢著青春的眼神，90歲的人看起來像60歲，我覺得他們是我的榜樣。很多老前輩還是音樂藝術的大咖，我不是來參訪的，是來獲得能量場。」