幸福城老人中心歡慶五周年 金兌錫與黃敏儀表揚孔祥東
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為慶祝成立五周年，幸福城老人活動中心於24日在法拉盛舉辦慶典活動。紐約州眾議員金兌錫與市議員黃敏儀出席，並為中國知名鋼琴演奏家孔祥東頒發獎章與表揚狀，肯定其多年來對美國長者慈善事業的關注與貢獻。
活動由幸福城負責人戴先生主辦，眾多社區長者、藝術界人士與親友參與。金兌錫表示，幸福城多年來為社區長者提供關懷與活動空間，成為社區服務的重要支柱；他讚揚孔祥東不僅是享譽國際的鋼琴家，更長年投身公益，用音樂關懷長者、啟發人心。黃敏儀也向現場長者表達祝福。
兩位議員均為孔祥東頒發獎章與榮譽證書。孔祥東說，這是十多年來首次重返美國，「我剛在匹茲堡參加女兒在UPMC的住院醫師畢業典禮，昨天一抵達紐約，就來到了幸福城。」
他感慨表示，幸福城長者們的精神風貌讓他深受鼓舞，「看到這麼多年長者洋溢著青春的眼神，90歲的人看起來像60歲，我覺得他們是我的榜樣。很多老前輩還是音樂藝術的大咖，我不是來參訪的，是來獲得能量場。」
孔祥東表達了對老年生活的理解與關懷：「其實我們每個人都會變老，關鍵是要做到老有所獲、老有所愛、老有所責。」他引用漢字文化解釋「樂」的意義：「『樂』字上面加個『草』就是『藥』，快樂就是治癒百病的藥，而音樂，就是讓人健康生活的良方。」
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紐約過客╱鋼琴家孔祥東用音樂療癒 驚嘆法拉盛蛻變
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