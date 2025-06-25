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任競選志工、博彩下注…無投票權居民 二方法參與選舉

記者曹馨元╱紐約報導
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李麥子十分認可曼達尼凍結租金等提高民眾福利的政策，「他的很多政見與我利益相關」。(記者曹馨元╱攝影)
李麥子十分認可曼達尼凍結租金等提高民眾福利的政策，「他的很多政見與我利益相關」。(記者曹馨元╱攝影)

本屆紐約市長初選受關注度極高，不僅因為聯邦政府在移民、以哈問題上的政治態度，也是由於熱門人選葛謨(Andrew Cuomo)與曼達尼(Zohran Mamdani)，分別代表了民主黨內不同代際及陣營的政治觀念。儘管只有公民擁有投票權，但更多非公民的華人居民，也在透過擔任競選活動志工、甚至博彩賭盤下注等方式，參與政治表達。

初選日當日下午，李麥子正在華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)投票站，為曼達尼志願進行遊說工作。來自中國的李麥子表示，以前在國內沒有投票權，美國成熟的政治環境愈發鼓勵了她參與政治的熱情。

已在紐約居住近兩年的李麥子感嘆，這座昂貴的城市讓收入普通的居民頗感經濟壓力；「22個紐約人裡面只有一個百萬富翁，而我就是剩下的21個人」。

正因如此，李麥子十分認可曼達尼凍結租金等提高民眾福利的政策，「他的很多政見與我利益相關」；當日下午，她也通過曼達尼提出的全民托育計畫，說動了一位兩歲孩子的媽媽為曼達尼投票。

而在麥地臣社區中心為爭取連任的市議員馬泰(Christopher Marte)進行遊說工作的志工朱女士表示，自己住在布碌崙，也因綠卡身分不能投票；「但從14日(提前投票)到今天，我每天出來7小時，就是要支持馬泰」。

現年70歲的朱女士曾任護理員達八年，深受24小時工作制之苦；為了抗爭這一制度，她積極參加示威抗議活動，「不管是絕食還是參加州府聽證會，我都去了，而馬泰就是一直支持我們的人」。當日，與朱女士一起參與馬泰競選活動的志工多為護理員；朱女士透露，她們中有八成為綠卡身分，有投票權的僅在少數。

在紐約學習、工作多年的張先生則將在博彩網站Polymarket的賭盤下注，作為自己無法直接參與政治的「代餐」。張先生表示，自己在去年總統大選時就曾下注賀錦麗(Kamala Harris)，本次市長選舉則下注曼達尼；「想要贏錢倒不是最重要的，我只是投一兩百塊，算是另一種參與和表達。」

曾任護理員達8年的朱女士驕傲地表示，身旁海報中穿橙色衣服的小人就是她自己。(記者...
曾任護理員達8年的朱女士驕傲地表示，身旁海報中穿橙色衣服的小人就是她自己。(記者曹馨元╱攝影)

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