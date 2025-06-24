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台灣同鄉聯誼會 舉辦兒童繪畫比賽頒獎、親子手作活動同樂

記者高雲兒／紐約報導
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台灣同鄉聯誼會於日前在紐約華僑文教中心舉行2025年兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者高雲兒／攝影)
台灣同鄉聯誼會於日前在紐約華僑文教中心舉行2025年兒童繪畫比賽頒獎典禮。(記者高雲兒／攝影)

紐約台灣同鄉聯誼會於日前在紐約華僑文教中心舉行2025年兒童繪畫比賽頒獎典禮。活動由黎潔瑋與黎潔瀅擔任主持，吸引眾多家庭到場參與。主辦方表示，希望藉由年度比賽激發孩子對藝術的興趣與潛能，並藉此培養創造力與美感。

本屆比賽依年齡分為三組，經由專業評審黃致彰(Nina Edwards)評選後，選出優勝名單。其中，五至七歲組由Carson He獲得第一名，Noelle Chan與Shawn Huang分別為第二與第三名；八至11歲組第一名為Renee Lin，Hailey Tsui與彭明謙(Sebastian Peng)名列其後；12至15歲組則由陳筱婷(Chole Chen)奪冠，Jacquline Guo與Vincent He分居二、三名。

得獎作品將代表紐約地區晉級全美台灣同鄉聯誼會決賽，與其他地區入選者角逐全國性獎項。最終得獎名單將於全美年會中正式公布，並頒發獎狀以資鼓勵。

頒獎典禮結束後，活動首度推出親子「手作坊」，邀請擅長點心製作的劉嘉玲現場示範，讓家長與小朋友一同動手製作甜點，享受親子互動的溫馨時光。此外，藝術指導夏小筑老師亦進行手工串珠教學，吸引眾多孩童踴躍參與，現場充滿創作與歡笑聲。

親子 劉嘉玲

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