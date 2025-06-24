東南皇后區逾6200戶斷電 電力公司籲節電助修復

聯合愛迪生電力公司呼籲居民節約用電，以避免氣溫飆升造成電網負荷過重。(路透)

紐約市 遭遇今夏首波熱浪，氣溫飆升造成電網負荷過重，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)23日表示，東南皇后區 多個社區因設備故障發生大規模停電，超過6200戶用戶斷電，並呼籲居民立即節約用電，以協助修復作業並防止進一步擴大停電範圍。

目前已有超過1600戶恢復供電，全面復電預計需視現場狀況而定。聯合愛迪生指出，為穩定系統運作，已對當地實施8%電壓削減，並要求民眾減少非必要用電，包括停止使用高耗電家電、避免電動車 充電，以及盡量僅開一台冷氣、調高室內溫度。

聯合愛迪生表示，居民的節電行動對維持整體電網穩定相當重要，也將幫助修復作業更順利進行。當前修復優先對象為大眾運輸、醫院、消防局與水利設施等關鍵基礎建設，之後將依用戶規模處理住宅區域。

聯合愛迪生重申，此次停電僅限東南皇后區，其他地區電力供應正常，公司並與市府緊急事務管理局密切合作，安排人員進行巡檢與維修。居民可透過該電力公司手機應用程式、官網或致電客服專線通報停電情況，若能同步提供周邊住戶是否也受影響，有助公司判斷事故範圍與優先順序。

聯合愛迪生提醒民眾遠離任何倒塌電線，避免發生觸電意外，若發現異常情況應立即回報。市府目前也已開設避暑中心，提供無冷氣設備的民眾前往納涼，詳細地點與開放時間可撥打311，或造訪官方網站，網址NYC.gov/beattheheat。