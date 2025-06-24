市府簽置換協議 伊利沙白街花園獲保留

市府與市議員馬泰達成協議，保留曼哈頓華埠附近的伊利沙白街花園，並在華埠周邊的三個地塊開發共計超過600個可負擔住宅單元。(記者許君達／攝影)

紐約市 府23日與市議會第一選區議員馬泰(Christopher Marte)簽署協議，放棄位於曼哈頓 下東城、鄰近華埠 的伊利沙白街(Elizabeth St.)一塊土地的可負擔住房開發項目，將其留給現已存在的社區綠地，同時通過分區調整的方式，在位於華埠周邊的三個公有地塊上新增620套可負擔住房。

得以保留的綠地被稱為「伊利沙白街花園」(Elizabeth Street Garden)，該處土地一直為紐約市政府所有，但曾長時間閒置。1990年代，一個註冊為非營利組織的社區機構將其打造成花園，園內設置有大量石雕以及園林造景，後逐漸成為一個知名的社區文化活動中心。

不過，據熟悉情況的華埠人士介紹，這個花園的存在一直處於灰色地帶，因為市府實際並未正式將其出讓給這家機構。市議會2019年通過立法，決定將這處土地開發為可負擔老年住宅，該建案計畫開發123個為社區長者提供的公寓單元，其中至少50套將留給無家可歸的老年人。

花園周邊社區長期以來一直反對拆除這處公共綠地，並試圖通過法律戰延遲市府工程進駐的進度。支持保留花園的馬泰則通過與市府的談判，達成置換協議：用位於包厘街(Bowery)、蘇福克街(Suffolk St.)和金街(Gold St.)的三處開發案換取伊利沙白街花園的保留。

據介紹，三個開發案中，位於包厘街156至166號的項目和位於蘇福克街22號的項目，將依照「統一土地使用審查程序」(ULURP)和「城市發展行動區項目」(UDAAP)的要求進行相鄰地塊的功能區重畫，以獲取集中開發的空間。其中原本承諾在伊利沙白街建設的123套老年住宅將被移至包厘街的建案中；而蘇福克街項目所在的市屬土地原計畫建設公立學校、但因生源不足而項目流產。此外，金街100號現為市住房保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development)總部，但市府已計畫將機構搬遷，並出讓該地塊用作住宅開發。三個項目預計共能為周邊社區提供620個永久性可負擔住宅單元，達到原有伊利沙白街開發項目的五倍。此外，市府還承諾將花園的開放時間延長至早8時至晚8時，且不排除未來將其納入市公園局管理的可能性。