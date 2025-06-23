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4男子包圍 亞裔女8大道被搶錢包

記者胡聲橋╱紐約報導
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8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)

一名亞裔中年女子近日光天化日之下在布碌崙(布魯克林)8大道被四名男性搶走錢包，警方經調查後公布了四名嫌犯的照片予以通緝，希望知情者及時向警方提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。警方介紹，18日下午1時30分左右，一名46歲的亞裔女子在8大道5821號前行走時，四位身分不明者向她靠近。這四人包圍受害者後，搶走了她的錢包，然後沿59街向南步行逃離現場。其中一名嫌犯在逃跑途中掉落錢包，跟隨在後面的受害者取回了所有財物。此案沒有人員傷亡的報告。警方以重竊罪(Grand Larceny)通緝這四名男嫌犯。

警方在獲取了這夥男嫌的照片後將其公之於眾。根據警方描述，這四名嫌犯都是深膚色男性。第一名被通緝的嫌犯最後一次露面時身穿黑色毛衣與黑色運動褲，腳穿黑色運動鞋；第二位嫌犯最後一次露面時身穿黑色毛衣與綠色運動褲，腳穿黑色運動鞋；第三名嫌犯最後一次露面時背著紅色書包，身穿灰色毛衣與黑紅條紋運動褲，腳穿黑色運動鞋；第四名嫌犯最後一次露面時身穿多色運動衫，腳穿白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)
8大道亞裔女性被搶錢包案嫌犯。(警方提供)

亞裔 8大道 布碌崙

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