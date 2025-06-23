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日落公園地鐵內襲擊亞裔臉部 警通緝長髮男

記者胡聲橋╱紐約報導
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亞裔男子日落公園地鐵內遭襲面部，警方通緝嫌犯。(警方提供)
亞裔男子日落公園地鐵內遭襲面部，警方通緝嫌犯。(警方提供)

一名65歲的亞裔男子近日乘坐N線地鐵，在經過位於布碌崙(布魯克林)日落公園的59街站時，遭人發生爭執，遭拳擊面部受傷。警方公布了嫌犯的圖像和影片予以通緝，希望知情者及時與警方聯繫，早日將其捉拿歸案。

此案發生在市警72分局的轄區內。據警方介紹，19日晚大約7時15分，一名65歲的亞裔男子在布碌崙59街站乘坐南行N線地鐵時，與一名身分不明者發生爭執。這場爭執後來升級為肢體衝突。這位身分不明者用拳頭擊打了受害者面部，造成撕裂傷。急救人員將受害者送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)接受治療，目前傷情穩定。

案發後，這名身分不明者徒步逃離現場，方向不明。目前，布碌崙市警72分局以襲擊罪(Assault)通緝這名男性嫌犯。

根據警方的描述，被通緝的男嫌是一名淺膚色的男性，黑色長髮，留著絡腮鬍子。他最後一次露面時身穿白色T恤，紅色褲子和白色運動鞋，背著一隻雙肩包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 地鐵 亞裔

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