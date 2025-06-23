陳永豐榮調返台 紐約僑界設宴歡送

紐約與新澤西州多個僑團出席陳永豐歡送會。(記者尤昱程╱攝影)

紐約華僑文教中心主任陳永豐即將於近日離任返台，為感謝他任內積極推動僑教事務、促進社區聯繫與文化交流，紐約多個僑團於22日在法拉盛 聯合設宴舉辦歡送會，表達感謝與祝福之意。

歡送宴由紐約台灣會館、大紐約區台灣大專院校校友會聯合會、新州中文學校聯合會共同舉辦，席開30桌座無虛席。校聯會會長林映君表示，陳主任認真服務，僑胞有目共睹，並笑稱「他是來做事、不是來做官的」。

陳永豐表示，自己個性急躁，凡事想到就立刻執行，與一般公務員風格不同。他上任後即著手推動多項改變，也因此讓同事辛勞許多，對團隊的支持與包容深表感謝。

紐約華僑文教中心副主任王鈺淇表示，陳永豐是個非常有想法也敢於實踐的人，對於理念堅持不懈，尤其重視下一代的僑教扎根與青年參與，即使面對現實限制也勇於突破。她說，「他做了很多不是分內的事，卻是他認為該做的事，這點讓人非常佩服」。

當日除歡送陳永豐，僑團也一併歡送即將離任的駐紐約台北經濟文化辦事處法務秘書鄧馨華。鄧馨華表示，自己對紐約有深厚情感，將來無論身在何處，都會持續關注並支持在地僑務發展。