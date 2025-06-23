回顧任期 陳永豐談願景：盼台灣精神向下紮根

陳永豐表示，平時喜歡拉花沖咖啡。設置咖啡吧的目的，是希望透過生活化的方式與第二代僑胞建立連結，「就像拉花，慢慢沉澱，圖案才會成形」。(記者尤昱程╱攝影)

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐即將卸任並調返台灣，他在任四年半期間推動中心整建與制度創新，並首創「定點對接」英語營模式，與台灣三所學校建立長期合作關係，強化第二代台美人與台灣的文化連結。他表示，未來僑教工作的關鍵，在於持續向下扎根、建立下一代的認同與參與。

陳永豐於2021年元旦上任，初期適逢疫情 尾聲，僑教中心仍採輪班制。他指出，正因疫情期間有較多整建規畫時間，中心得以重新盤點空間與功能需求。

「這項整建案原本並非專案工程，而是在僑委會撥款50萬元、社區籌資與協助下，最終完成超過120萬元的擴建工程。」陳永豐說，包括江俊霖、林映君、陳秋貴在內的僑胞協助規畫與工程統籌，王金智也捐贈咖啡機等設備。

在僑教推動方面，他主導設計的「定點對接」英語服務營為全球首創，與台中瑞峰國小、彰化大同國中、屏東萬丹國中合作，建立至少三年的固定聯繫關係，由紐約學生前往當地服務、教學並逐年回訪。

他指出，此舉有助於學生彼此建立長期關係，形成社群，而非以往短期分發、活動結束即解散的模式。他說，「希望他們變成朋友，有共同任務，才會有延續性。」

該計畫亦獲亞裔未來基金會(Asian Future Foundation)支持，過去已捐贈各校10萬元設施設備，今年並規畫提供優秀學生獎學金，讓台灣學生有機會赴美交流。他表示，所有規畫出發點，都是為了讓第二代、第三代與台灣之間產生更深連結。

陳永豐說，第二代僑胞普遍缺乏第一代與台灣的直接經歷，因此僑教方式需重新設計，「我們不能再用第一代的方式和他們互動。」他以僑委會海外青年文化大使(FASCA)為例，說明如何依照年齡階段設計對應參與方式；而在中心招牌「文化書牆」裡，則展示50多本由第二代撰寫的書籍，讓他們「找到自己的族群」。

他認為，盡管台美人屬於少數族群，但第二代人才輩出，許多人在主流社會有亮眼表現，包括蘇姿丰、黃仁勳 等。他說，「這些不是偶然，是文化與教育共同累積的成果。」他強調，未來關鍵在於如何讓這批人持續對台灣產生情感連結，進而形成海外文化網絡與草根外交基礎。

回顧任職經歷，他表示曾參與華府與芝加哥 僑教中心整建案，其中芝加哥為他主導選址、全程參與的完整工程。他認為，紐約為僑界資源最豐富地區之一，不論僑胞人才或第二代創意表現都極具潛力，「這裡是世界首都，也是台美人最精彩的櫥窗」。