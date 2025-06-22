長者遇襲案激增 社區領袖籲受害者求援

根據紐約市警統計數據，針對長者的暴力攻擊近期急遽攀升，盡管全市整體襲擊案件下降了0.3%，警方今年目前已接獲1228起針對65歲以上長者的重罪攻擊案件，較2019年疫情前的608起呈翻倍趨勢。(美聯社)

根據紐約市警統計數據，針對長者的暴力攻擊近期急遽攀升，據外媒「紐約郵報」報導，盡管全市整體襲擊案件下降了0.3%，警方今年當前已接獲1228起針對65歲以上長者的重罪攻擊案件，較2019年新冠疫情 前的608起呈翻倍趨勢。服務眾多長者的華社領袖則指出，華裔 長者因擔心家醜外揚，往往不願意在遭襲擊後報案調查，呼籲遭遇此事的長輩應積極發聲，家屬也可關注家中長者是否有異常動態，及時向社區組織求助。

警方指出，針對長者的攻擊手法五花八門，從毆打、推撞，持刀械、高爾夫球桿等傷人方式層出不窮。其中，今年便有66歲婦女在地鐵遭人持球桿重擊頭部、86歲婦女在超市外被推撞至牙齒斷裂、67歲男子在地鐵上被陌生人持刀割傷頭部，以及72歲婦女在地鐵站 樓梯上被踢倒，滾落階梯受重傷等案件。

市警表示，今年已在這類案件中逮捕962名嫌犯，破案率達78%，其中過半數有前科紀錄，但警方也強調，打擊暴力不應僅靠警方，需整個司法體系共同努力，遏止慣犯反覆作案。治安專家也呼籲市府應展開針對長者的安全教育，提醒他們提高防範意識。前市警犯罪學家、現任約翰傑刑事司法學院教授赫爾曼(Chris Herrmann)指出，案件一年中暴增逾一倍，已構成重大社會議題。建議長者避免單獨行動，隨時注意周遭環境，以降低受害風險。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福表示，華裔長者常因文化關係，保持著「家醜不外揚」心態而不願報案求助，但他指出，近期許多長輩在公園不只遭到青少年的騷擾，甚至還被歧視、遭遇暴力行為，都是相當錯誤且應被遏止的行為。

他建議長輩避免夜間外出，或是結伴出行以避免危險，且不論是報案或是通知社區組織，都應該向外求援。以社區組織立場來看，由於長期進行警民合作的講座與活動，若是長輩遇襲該會都能聯繫相關單位協助，家中的青年家屬也可透過觀察長輩動向，隨時向社區提出需求。

此外，各個族裔的社區組織、民選官員開會討論社區內的治安問題，亦或是長輩透過自身力量投票參與政治，都能進而改變政策導向，「人多力量大，有問題就溝通一起解決」是他認為最佳的解決方式之一。