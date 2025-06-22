我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

長者遇襲案激增 社區領袖籲受害者求援

記者馬璿╱紐約報導
根據紐約市警統計數據，針對長者的暴力攻擊近期急遽攀升，盡管全市整體襲擊案件下降了0.3%，警方今年目前已接獲1228起針對65歲以上長者的重罪攻擊案件，較2019年疫情前的608起呈翻倍趨勢。(美聯社)
根據紐約市警統計數據，針對長者的暴力攻擊近期急遽攀升，盡管全市整體襲擊案件下降了0.3%，警方今年目前已接獲1228起針對65歲以上長者的重罪攻擊案件，較2019年疫情前的608起呈翻倍趨勢。(美聯社)

根據紐約市警統計數據，針對長者的暴力攻擊近期急遽攀升，據外媒「紐約郵報」報導，盡管全市整體襲擊案件下降了0.3%，警方今年當前已接獲1228起針對65歲以上長者的重罪攻擊案件，較2019年新冠疫情前的608起呈翻倍趨勢。服務眾多長者的華社領袖則指出，華裔長者因擔心家醜外揚，往往不願意在遭襲擊後報案調查，呼籲遭遇此事的長輩應積極發聲，家屬也可關注家中長者是否有異常動態，及時向社區組織求助。

警方指出，針對長者的攻擊手法五花八門，從毆打、推撞，持刀械、高爾夫球桿等傷人方式層出不窮。其中，今年便有66歲婦女在地鐵遭人持球桿重擊頭部、86歲婦女在超市外被推撞至牙齒斷裂、67歲男子在地鐵上被陌生人持刀割傷頭部，以及72歲婦女在地鐵站樓梯上被踢倒，滾落階梯受重傷等案件。

市警表示，今年已在這類案件中逮捕962名嫌犯，破案率達78%，其中過半數有前科紀錄，但警方也強調，打擊暴力不應僅靠警方，需整個司法體系共同努力，遏止慣犯反覆作案。治安專家也呼籲市府應展開針對長者的安全教育，提醒他們提高防範意識。前市警犯罪學家、現任約翰傑刑事司法學院教授赫爾曼(Chris Herrmann)指出，案件一年中暴增逾一倍，已構成重大社會議題。建議長者避免單獨行動，隨時注意周遭環境，以降低受害風險。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福表示，華裔長者常因文化關係，保持著「家醜不外揚」心態而不願報案求助，但他指出，近期許多長輩在公園不只遭到青少年的騷擾，甚至還被歧視、遭遇暴力行為，都是相當錯誤且應被遏止的行為。

他建議長輩避免夜間外出，或是結伴出行以避免危險，且不論是報案或是通知社區組織，都應該向外求援。以社區組織立場來看，由於長期進行警民合作的講座與活動，若是長輩遇襲該會都能聯繫相關單位協助，家中的青年家屬也可透過觀察長輩動向，隨時向社區提出需求。

此外，各個族裔的社區組織、民選官員開會討論社區內的治安問題，亦或是長輩透過自身力量投票參與政治，都能進而改變政策導向，「人多力量大，有問題就溝通一起解決」是他認為最佳的解決方式之一。

地鐵站 華裔 疫情

上一則

女子布碌崙地鐵施暴 警方通緝

下一則

紐約警局法拉盛招募 鼓勵亞裔青年投身警界
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

伊朗媒體：伊朗核科學家與妻子在家中遇襲身亡

伊朗媒體：伊朗核科學家與妻子在家中遇襲身亡
明州議員遇襲後…多名國會議員收到匿名披薩 聯邦調查

明州議員遇襲後…多名國會議員收到匿名披薩 聯邦調查
仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅

仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅
道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫

道奇聲援移民社區受阻 球團稱擇期公布捐款100萬計畫

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34
布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正通緝該名男嫌犯。(市警提供)

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打

2025-06-18 12:05

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線