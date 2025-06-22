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女子布碌崙地鐵施暴 警方通緝

記者馬璿╱紐約報導
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本月初，一名女性乘客在布碌崙地鐵上與該名女子發生爭執，隨後遭對方用金屬水瓶毆打頭部致傷。(市警提供)
本月初，一名女性乘客在布碌崙地鐵上與該名女子發生爭執，隨後遭對方用金屬水瓶毆打頭部致傷。(市警提供)

本月初，一名女性乘客在布碌崙(布魯克林)地鐵上與一名不明女子發生爭執後，遭對方以金屬水瓶毆打頭部，導致頭部出現撕裂傷。目前嫌犯仍在逃中，警方呼籲有消息者提供信息協助辦案。

根據第62分局與捷運34分局指出，本月5日下午1時，56歲的女性乘客在乘坐康尼島方向的D線列車，經華社貝瑞吉(Bay Ridge)與日落公園的59街地鐵站周圍時，遭一名不明女子接近。該女子與乘客發生爭執後，出手用金屬瓶擊打女乘客的頭部，導致她的頭部產生撕裂傷。

施暴者隨後逃離地鐵站，並步行轉乘一列南向的R線列車後行蹤不明，受害者經急救人員在現場治療後傷勢穩定，無需送醫。

目前警方正在通緝這名涉案女子，根據監視器畫面顯示，該女子為淺膚色、黑長髮、戴黑框眼鏡，當日犯案時她身穿淺橘色無袖上衣、藍色短褲與白色運動鞋，並背著一個米色帆布袋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據監視器畫面顯示，該女子為淺膚色、黑長髮、戴黑框眼鏡，犯案時身穿淺橘色無袖上衣...
根據監視器畫面顯示，該女子為淺膚色、黑長髮、戴黑框眼鏡，犯案時身穿淺橘色無袖上衣、藍色短褲與白色運動鞋，並背著一個米色帆布袋。(市警提供)

地鐵站 日落公園 布碌崙

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