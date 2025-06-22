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鮑凱仕聯手王鏑造勢 籲華人踴躍投票

記者范航瑜╱紐約報導
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鮑凱仕表示，如果當選，將在競選團隊中聘任一名華人代表，確保更有效傳達華社訴求。(記者范航瑜╱攝影)
鮑凱仕表示，如果當選，將在競選團隊中聘任一名華人代表，確保更有效傳達華社訴求。(記者范航瑜╱攝影)

正在競選曼哈頓區長的市議員鮑凱仕(Keith Powers)與民主黨第65選區B部分社區領袖候選人王鏑(Jacky Wong)21日於曼哈頓華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)舉行聯合造勢大會。王鏑呼籲華人踴躍投票，提高能見度，發出集體聲音。

鮑凱仕表示自己在曼哈頓成長，深知華埠與整個曼哈頓的繁榮息息相關。他承諾將致力提升華埠的可負擔性，與當地社區攜手合作，並在競選團隊中聘任一名華人代表，確保更有效傳達華社訴求，同時也會設立一位專門負責長者事務的代表，「我希望每個社區的需求都能反映在我的政綱中」。

鮑凱仕指出，自己是小商業者的兒子，未來將努力為華埠小商家創造友善經營的環境。現年41歲的鮑凱仕已擔任市議員八年，代表曼哈頓東區及中城的第四選區，曾於2022年至2024年擔任市議會多數黨領袖(Majority Leader)。

王鏑指出，華人社區過去幾年遭遇諸多困境，無論選情如何都應積極投票，「我選區裡，投票率高的地區公共服務與治安都較好，反之則否。投票多的地方才能給民代壓力，爭取資源。」

他以靠近華埠的史密斯政府樓社區(Smith Houses)為例指出，社區內設有一處女性遊民收容所，大家本以為女性遊民所相比起男性遊民所會更安全，然而在他實地走訪中，卻發現樓中也有吸毒與賣淫等犯罪情況，不僅影響整體治安，也牽涉華人生活環境。因此王鏑強調，無論身在何區，華人都應出門投票，「我們沒有不投票的本錢」。

民主黨第65選區服務處可協助不諳英文的選民填寫選票，提前投票已於14日展開，正式初選日為24日(周二)。鮑凱仕和王鏑提醒選民，當日天氣炎熱，最高氣溫超華氏100度，務必注意防暑。

正在競選曼哈頓區長的市議員鮑凱仕與民主黨第65選區B部分社區領袖候選人王鏑，21...
正在競選曼哈頓區長的市議員鮑凱仕與民主黨第65選區B部分社區領袖候選人王鏑，21日於曼哈頓華埠劉國樑廣場舉行聯合造勢大會。(記者范航瑜╱攝影)

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