市長參選人曼達尼訪中華公所 承諾定期回訪華埠

從左至右：CAAAV政聲協會組織部主任沈悅欣(Alina Shen)、前州眾議員牛毓琳、曼達尼、中華公所主席朱超然。(記者范航瑜╱攝影)

市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)20日造訪紐約中華公所，向華埠 居民闡述市政願景，聽取社區對可負擔住房、小商業生存與交通政策的關切。他表示，若當選市長，將致力於打造「一個人民住得起的城市」，並承諾未來將定期回訪華埠，傾聽社區聲音。

曼達尼表示，華埠對許多家庭而言，是舉辦儀式和慶祝紀念日的的重要地點，對他來說也不例外，高中畢業時就曾和家人到勿街(Mott St.)慶祝。他特別肯定了中華公所過去在面對排華法案時創設會館，協助華人購屋、落地生根，又在爭取出生公民權的里程碑訴訟中發揮關鍵角色，「若不是中華公所當年的法律抗爭，我們今天可能連要捍衛的權力都沒有。」

前州上訴法院法官凌德麗發言指出，自己和很多華埠居民一樣，因無力負擔日益高漲的房租而被迫搬離，而華埠自孔子大廈以來，50年都未見新的可負擔住宅落成，「我們不能再等50年，也不能再接受官員站在監獄門前發表空洞承諾。」

曼達尼回應未來若當選，將定期回訪華埠，特別是針對意見分歧的議題。在住房方面，曼達尼也承諾將把現有極低收入 與長者租賃計畫產量增加三倍，確保「不只年輕人或新婚家庭，長者也能住得起。」

會中，華埠小業主李卓勳(Jan Lee)就華埠監獄議題向曼達尼提問，指出目前社區提出在原址興建逾千間全可負擔住房的替代方案，並保留原有聯邦監獄作為替代收容設施，期盼曼達尼支持。他並未正面表態，但承諾將安排會面深入了解細節。針對居民提出的疑慮，曼達尼也承諾不會削減任何警力，而是將精神病和遊民犯罪問題交給專業部門處理。