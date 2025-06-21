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法拉盛31年中國風書店將熄燈 客人不捨

記者高雲兒╱紐約報導
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許多網友發文表達不捨，稱這是紐約少有的、真正承載人文氣息的書店。(記者高雲兒╱攝影)
許多網友發文表達不捨，稱這是紐約少有的、真正承載人文氣息的書店。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛經營長達31年的中國風書店，即將於23日(周一)清空全部藏書，隨店主夫妻退休畫下句點。消息傳出後，許多網友發文表達不捨，稱這是紐約少有的、真正承載人文氣息的書店。不少人更盛讚店主高先生與馮女士「有讀書人的淵博與氣度」，是華人社區的文化風景。

盡管已接近結業，但曾是上海人民出版社編輯的高先生，仍然每日營業且整理書籍。據悉，他與馮女士1990年從中國來到紐約，四年後靠著編輯背景與對書的熱愛，開起了書店。中國風書店最早開設於黃金商場，是當時法拉盛極少數販售大陸書籍的中文書店之一。

「當年叫『大陸文化書店』，開宗明義就說明是從大陸來的書」，馮先生回憶說，小小一間店面，卻因填補市場空白，迅速吸引大量讀者。

高先生自認對選書「有點講究」，才與其他書店分處不同，「我們書店不大，但人文的各個門類我們都有一點，太專業沒市場，太不專業又沒意思，我們就取個平衡點」。他笑說，選書其實也是在選讀者，「你進什麼樣的書，就吸引什麼樣的客人。」

高先生補充，中國風書店之所以能堅持30年，靠的不只是零售，而是穩定為大學圖書館提供書籍採購服務。即便如此，隨著中文書市逐漸萎縮，讀者改為網上閱讀與購書，書店的生存也愈來愈艱難，「靠零售早就撐不下去啦，很多人羨慕我們的生活方式，但不一定羨慕我們的收入。」

中國風書店即將歇業的消息在社群平台上迅速傳開，許多在紐約的留學生與學者紛紛發帖，呼籲大家前往購書支持，留言中充滿對書店不捨與敬意，「這裡是我在紐約能找到心頭好中文書的地方」、「書很便宜，但氣質不廉價」。

許多網友特別稱讚兩位店主學識淵博、談吐儒雅，與他們閒聊書籍與出版史，彷彿在與活的百科全書對話。如今，高先生與馮女士決定退休，笑稱，「一周無休地30年，該休息了。要不然就把生命獻給書店了，多無聊啊。」

書店內剩餘書籍將於23日前全面清倉，許多書價甚至低於人民幣原價，吸引大量書迷前來搶購。書店位於緬街43-12號。

在法拉盛經營長達31年的中國風書店，即將於23日(周一)清空全部藏書，隨店主夫妻...
在法拉盛經營長達31年的中國風書店，即將於23日(周一)清空全部藏書，隨店主夫妻退休正式畫下句點。(記者高雲兒╱攝影)
許多網友特別稱讚兩位店主學識淵博、談吐儒雅。(記者高雲兒╱攝影)
許多網友特別稱讚兩位店主學識淵博、談吐儒雅。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 退休 華人

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