華人高中生 樂在市府產業實習

王艾迪生是目前實習計畫的389名實習生之一。(記者范航瑜╱攝影)

市府2022年啟動的「職涯準備與當代學徒制」(Career Readiness and Modern Youth Apprenticeship)實習計畫 ，協助高中生在畢業前就進入高需求產業實習，提早為職涯鋪路。家住史泰登島、就讀雀兒喜職業與技術高中(Chelsea Career and Technical Education High School)的華人學生王艾迪生(Addison Wang，音譯)，便是其中一員，他目前在市教育局 實習，協助守護全市百萬名學生與教職員的數位系統安全。

王艾迪生是目前該計畫的389名實習生之一，實習單位在教育局的教學與資訊部門，位於布碌崙 (布魯克林)市中心。他每周四天、每天約四小時離校工作，通勤時間超過一小時。他坦言，剛開始對是否要參加實習猶豫不決，擔心無法參加社團活動或準時返家吃晚餐，「很多朋友放學後會出去玩，但你就得去上班了。」

為獲得這份機會，王艾迪生經過層層選拔，不僅需修習履歷撰寫與面試技巧課程，暑假期間還需學習Excel、Outlook等辦公技能，並獲得1800元津貼。他坦言薪水是參加實習的重要誘因，「我會拿一部分工資幫家裡繳帳單，減輕父母的壓力。」他的媽媽在美甲店工作，爸爸則做臨時工，「我很自豪可以為父母分擔一點。」

一年多來，王艾迪生的角色已從簡單行政任務，逐步轉向參與解決實際技術問題。近期市府接獲大量Chromebook無法連上校園Wi-Fi的投訴，他便攜帶筆電回校測試，最終找出是系統與教育局網路過濾器的衝突所致。王艾迪的校內課程也與工作產生聯繫，他目前修習思科網路認證課程(Cisco Networking)，學習電腦網路架設。

王艾迪生認為，實習帶來的最大收穫不是技術，而是「與大人談判的能力」。他近日成功爭取每周兩天在校遠距辦公，以便參與學生會活動，但也遇到新挑戰。州長霍楚(Kathy Hochul)如今推行的學校手機禁令，規定學生須將手機鎖在專屬袋中，但此會影響他與工作單位聯繫，「如何平衡學生與職場身分，是我現在要面對的問題。」