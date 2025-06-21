整頓票務市場法案通過 內容縮水

該法案原計畫限制手續費上限，並賦予演出者權力，禁止其門票被轉售至如StubHub等二手平台。圖為韓國女團在紐約市舉辦演唱會。(記者范航瑜╱攝影)

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)發起的一項針對現場演出票務市場的改革法案，計畫設立手續費上限，並賦予演出者權力，禁止其門票被轉售至如StubHub等二手平台。在州議會於本周結束年度會期前，該法案終獲通過，但部分內容卻遭擱置，金兌錫表示會明年再提。

該法案在舉行公聽會後提出，但距離立法會期結束僅剩三周，加上企業團體密集遊說，導致內容大幅調整。金兌錫表示，他提出的法案原可全面整頓現場活動的票務制度，如今只能接受妥協版本，「這顯然令人失望」。州長霍楚(Kathy Hochul)已於18日簽署此法案，金兌錫表示，盡管時間有限，他仍會在明年重新推動相關改革。

據原始構想，該法案將讓表演者對票價擁有更多控制權，獲得多個音樂人與藝術團體支持。主導初級票務市場的Ticketmaster亦表示，立法可防止熱門活動出現高價轉售，保護消費者免於掠奪性定價，然而，票券仲介平台如StubHub則反對此案，認為將嚴重損害其營運與收入。自2007年起，紐約州已廢除大多數轉售限制，並需定期延長有效期。

但票務轉售平台的存在，也給了部分粉絲更多元的購票選項。家住布碌崙 (布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)旁的江女士表示，她曾在2023年8月看陳奕迅演唱會時，靠著StubHub在演出開始前搶到一張臨時降價的票，「我原來也有過這種經歷。因為我也不算粉絲，對於一些並不是『非去不可』的演唱會，我在開演前幾一小時刷到一張比原價便宜一半的票，立刻下單，步行過去就能看了」。但江女士同樣表示，紐約市 的演唱會門票通常都被炒得很高，她也能理解很多粉絲飽受轉售和被逼購買黃牛票之苦。

除金兌錫的法案以外，由州總檢察長詹樂霞(Letitia James)支持的消費者保護法案雖通過，但在商界壓力下也作出重大讓步。該法案原欲擴大現行法律，讓消費者可針對「不公平」與「濫用性」商業行為提起訴訟，而不再僅限於「詐欺性」行為，但相關條文已被刪減。