議員欲推公校種族融合政策 教育總監反對

市教育總監羅莫斯認為，「種族融合就能提高少數族裔成績」的論調，並不成立。(圖片來自市議會)

在慶祝奴役解放的六月節(Juneteenth)前夕，紐約市 議會針對學校種族隔離問題召開聽證會，質疑市府遲遲未出台實質政策改善；市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)則予以反駁，認為「種族融合就能提高少數族裔成績」的論調，並不成立。

據聽證會中公布的數據，目前在全市約五分之一的學校，單一族裔或種族的學生比例高達75%及以上，顯示學校種族隔離現象仍嚴重。自市長亞當斯 (Eric Adams)上任以來，整合校園族裔結構的相關政策進展有限，引發部分市議員關切。

市議會教育委員會主席、布碌崙市議員約瑟夫(Rita Joseph)批評指出，早在1954年，美國最高法院在布朗案(Brown v. Board of Education)中一致裁定公立學校種族隔離違憲，「70多年過去，布朗案想要達成的願景在紐約市依然遙不可及。」

盡管市教育局承認仍有改善空間，但亞當斯任內的兩位教育總監，現任羅莫斯及前任班克斯(David Banks)，都拒絕進行大規模種族整合，而是傾向在歷來缺乏資源與關注的社區設立新課程。亞當斯也在任期內擴增小學資優班 名額，並恢復部分初中選拔制招生，盡管這些政策也受到種族融合支持者的批評，但在向來注重優質教育的華人家長中受到歡迎。

羅莫斯在聽證會上表示，媒體常常將學校種族整合議題簡化為非黑即白的論述，「但這樣的單一敘事並不符合當下紐約市的多元人口結構」；她也指出，這種說法暗示，只要讓少數族裔學生和白人學生坐在一起，學業成就自然會提高，「這種觀念，我完全不接受。」

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)曾設立多個校園種族融合的目標，包括試圖取消紐約特殊高中的入學考試，以推動這些頂級公立高中的多元化和包容性。華人家長、PLACE NYC創始人朱雅婷也指出，「放水」讓成績未達標的學生進入資優班，並不能從根本上改變個別族裔的學業表現劣勢。