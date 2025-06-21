我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

議員欲推公校種族融合政策 教育總監反對

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市教育總監羅莫斯認為，「種族融合就能提高少數族裔成績」的論調，並不成立。(圖片來自市議會)
市教育總監羅莫斯認為，「種族融合就能提高少數族裔成績」的論調，並不成立。(圖片來自市議會)

在慶祝奴役解放的六月節(Juneteenth)前夕，紐約市議會針對學校種族隔離問題召開聽證會，質疑市府遲遲未出台實質政策改善；市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)則予以反駁，認為「種族融合就能提高少數族裔成績」的論調，並不成立。

據聽證會中公布的數據，目前在全市約五分之一的學校，單一族裔或種族的學生比例高達75%及以上，顯示學校種族隔離現象仍嚴重。自市長亞當斯(Eric Adams)上任以來，整合校園族裔結構的相關政策進展有限，引發部分市議員關切。

市議會教育委員會主席、布碌崙市議員約瑟夫(Rita Joseph)批評指出，早在1954年，美國最高法院在布朗案(Brown v. Board of Education)中一致裁定公立學校種族隔離違憲，「70多年過去，布朗案想要達成的願景在紐約市依然遙不可及。」

盡管市教育局承認仍有改善空間，但亞當斯任內的兩位教育總監，現任羅莫斯及前任班克斯(David Banks)，都拒絕進行大規模種族整合，而是傾向在歷來缺乏資源與關注的社區設立新課程。亞當斯也在任期內擴增小學資優班名額，並恢復部分初中選拔制招生，盡管這些政策也受到種族融合支持者的批評，但在向來注重優質教育的華人家長中受到歡迎。

羅莫斯在聽證會上表示，媒體常常將學校種族整合議題簡化為非黑即白的論述，「但這樣的單一敘事並不符合當下紐約市的多元人口結構」；她也指出，這種說法暗示，只要讓少數族裔學生和白人學生坐在一起，學業成就自然會提高，「這種觀念，我完全不接受。」

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)曾設立多個校園種族融合的目標，包括試圖取消紐約特殊高中的入學考試，以推動這些頂級公立高中的多元化和包容性。華人家長、PLACE NYC創始人朱雅婷也指出，「放水」讓成績未達標的學生進入資優班，並不能從根本上改變個別族裔的學業表現劣勢。

紐約市 亞當斯 資優班

上一則

紐約市長初選日飆高溫 選務官員籲提前投票

下一則

保護未成年網紅 劉醇逸提案防父母剝削
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

戶頭放很多現金也不對？6個無意識習慣阻礙你累積財富

戶頭放很多現金也不對？6個無意識習慣阻礙你累積財富
NBA／執教2年火箭脫胎換骨 尤多卡續約躍居聯盟高薪教頭之列

NBA／執教2年火箭脫胎換骨 尤多卡續約躍居聯盟高薪教頭之列
布碌崙燒毀11警車縱火犯 容貌公布

布碌崙燒毀11警車縱火犯 容貌公布
紐約客談╱蘭德被捕 凸顯市府對移民無作為

紐約客談╱蘭德被捕 凸顯市府對移民無作為

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來