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可樂娜公園聯盟年度籌款 9/30戶外夜市登場

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛草原可樂娜公園聯盟宣布今年戶外晚宴將於9月30日(周二)在公園內的「大地球儀」(Unisphere)前舉行。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛草原可樂娜公園聯盟宣布今年戶外晚宴將於9月30日(周二)在公園內的「大地球儀」(Unisphere)前舉行。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛草原可樂娜公園聯盟(Alliance for Flushing Meadows Corona Park)近日在美國網球協會國家網球中心舉辦「Sphere之夜」，宣布今年戶外晚宴將於9月30日(周二)在公園內的「大地球儀」(Unisphere)前舉行，同時向企業與社區代表說明募款目標與公園未來規畫。

聯盟主席、美國網球協會(USTA)首席營運長佐斯納(Daniel Zausner)表示，法拉盛草原可樂娜公園是皇后區的核心地帶，占地898畝，卻長期面臨經費與人力不足；而聯盟自2014年成立以來持續填補市公園局資源缺口，包括補助清潔人力、設置多語言導覽系統與推動志工活動，提升公園整體可用性與安全性。

佐斯納說，聯盟每年秋季舉辦晚宴籌款，今年已邁入第十年，近年亦增設春季活動，藉由提早介紹被表揚人士與贊助者，強化社區對聯盟工作的理解與參與，「我們的角色不是決定大型建設案是否可行，而是讓社區有管道表達立場。」

聯盟執行主任薩馬(Anthony Sama)表示，雖然公園內有國家網球中心、花旗球場(Citi Field)、市立博物館等設施，但由於土地原為灰渣填埋區，排水與地基問題常導致球場與步道長期封閉。他表示，聯盟正積極爭取資源，修復老化設施並改善基礎工程，「這不只是經費問題，更是長年累積的結構挑戰。」

華裔理事黃啟俊(Edwin Wong)指出，9月30日(周二)舉辦的晚宴採戶外夜市形式，現場設有攤位與音樂表演，並對外公開售票。所有收入將用於公園營運與計畫推動。他說，「我們舉辦活動不是為了形式，而是讓更多人知道這座公園需要被支持。」

聯盟也設有社區行動委員會(CAB)，鼓勵居民反映需求與意見，並參與項目規畫。相關志工招募、活動資訊與捐款方式可至官網查詢，網址allianceforfmcp.org。

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