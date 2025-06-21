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皇后區農夫市場回歸 可用糧食券購買本地新鮮食材

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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皇后區農夫市場啟動，為民眾帶來新鮮、營養的本地食材。圖為傑克森高地的農夫市場。(圖╱「紐約種植」提供)
皇后區農夫市場啟動，為民眾帶來新鮮、營養的本地食材。圖為傑克森高地的農夫市場。(圖╱「紐約種植」提供)

非營利機構「紐約種植」(GrowNYC)宣布，新一季的農夫市場(Greenmarket)在全市及皇后區回歸，開設地點分布華人聚居的法拉盛、艾姆赫斯特、森林小丘等地，民眾可憑糧食券(EBT)、奶票(WIC)等，到此購買新鮮、營養的本地食材。

農夫市場由非營利環保組織「紐約種植」管理，自1976年以來，為紐約市民提供購買新鮮農產品的機會，也為東北地區的農民創造了一個關鍵的直銷市場。

據了解，農夫市場為「產家專屬」，意味著攤販只能販售他們親自種植、飼養、捕撈或烘焙的產品。農夫市場的農民則來自紐約市以北250哩、以南120哩、以東及以西170哩的範圍之內，確保這項計畫與中小型農場合作，並保護地區糧食供應鏈中的農地。

為讓每位居民都能公平取得有營養的食物，民眾可憑糧食券、借記卡、信用卡、奶票、農貿市場營養計畫(FMNP)支票、僅限LIP與CC會員的第一保健(Healthfirst)非處方藥卡(OTC)、紐約州FreshConnect支票、以及農夫市場卡券(Greenmarket Bucks)來支付，使用糧食券的顧客每消費2元，即可獲得2元的健康卡券(Health Buck)回饋，每天最多可獲得十元。

「紐約種植」食物獲取與農業部門主任Angela Davis表示，農夫市場每周都帶來剛採收的水果、蔬菜和其他產品，產家的多樣性與季節性無可比擬。歡迎民眾來到市場的資訊帳篷，參加烹飪示範與季節活動，並了解如何使用各類營養補助計畫，購買美東最鮮的農產品。

農夫市場將在皇后區可樂娜、艾姆赫斯特、法拉盛、森林小丘、傑克森高地、以及陽邊啟動。法拉盛的地點為三福大道(Sanford Ave.)交友聯街(Union St.)，營業時間為7月16日(周三)至11月26日(周三)，每周三上午8時至下午3時，艾姆赫斯特的地點為80街與81街之間的41大道，營業時間為即日起至11月25日(周二)，每周二上午8時至下午3時。其餘地點及時間，請移步「紐約種植」官網https://www.grownyc.org。

法拉盛 糧食券 紐約市

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