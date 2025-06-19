大馬聯誼會晚宴歡送總領事哈桑 劉醇逸讚親民

劉醇逸（右六）說，哈桑（左五）是他見過最親民、最有活力的總領事之一。(記者尤昱程╱攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)日前舉行歡送晚宴，向即將返馬升任的馬來西亞駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)及多位駐紐外交人員致意，表彰他在任內與該會合力協助逾2000名僑胞完成馬來西亞公民證(IC)的更新，創下僑務服務紀錄。

馬來西亞(旅美)聯誼會日前歡送馬來西亞駐紐約總領事哈桑，數十人到場。(記者尤昱程╱攝影)

聯誼會共同主席廖瑞龍表示，此次由總領館、移民 單位與僑團三方聯手，在一個月內完成將近2000件證件申請與更新，是馬來西亞史上首度在海外實施的大規模行動，突破制度限制，對海外僑民具有實質意義。

據大馬現行規定，申請與更新護照必須持有有效的公民身分證，由於過去需回國辦理，許多在美僑民面臨高額交通與時間成本。聯誼會與總領館及移民單位協調，促成駐外辦證窗口，為社區帶來便利。

哈桑表示，這場歡送會對他意義非凡，因為「是在家人中間道別」。(記者尤昱程╱攝影)

哈桑表示，能與大紐約地區的馬來西亞社群建立緊密情誼，是他在紐約任期中最寶貴的收穫，「我受邀參加過許多國際場合的歡送會，但今晚是最重要的一場，因為我和家人相聚在一起。」

州參議員劉醇逸亦到場致詞，代表紐約州 參議會頒發褒揚狀。他表示，哈桑不僅在馬來西亞社區活動中活躍，更兼任紐約外國領事協會主席，對促進各國領事交流亦具影響力，「我們見過不少總領事，但像哈桑這樣受歡迎、親民又有外交能力的，並不常見。他的服務態度、辦事效率，以及對僑民的真誠關懷，都值得肯定。」

除了辦證服務，哈桑也在任內成功促成馬來西亞與美國多項經貿合作交流。聯誼會董事局主席邦君雄表示，這些外交官展現出良好的專業素養與國際溝通能力，替大馬在全球事務中建立良好形象。

楊愛倫(左)代表州眾議員金兌錫，向馬來西亞駐紐外交人員頒發表揚狀。(記者尤昱程╱攝影)

當晚出席者還包括州眾議員 金兌錫(Ron Kim)辦公室高級顧問楊愛倫，也向哈桑頒發表揚狀。邦君雄說，希望卸任官員返國後仕途順利，也期待未來有更多機會持續深化馬美之間的僑務與合作關係。