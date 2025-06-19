美東黃埔軍校101年校慶、大陳同鄉會8周年 聯合慶祝

動吸引逾百位來自僑界、政界及社區的民眾與會，現場氣氛溫馨熱烈。(記者高雲兒╱攝影)

為紀念美東黃埔陸軍軍官學校創校101周年，同時慶祝紐約大陳同鄉會成立八周年，兩會 日前在法拉盛 舉行聯合慶典暨祝賀餐會。活動吸引逾百位來自僑界、政界及社區的民眾與會，現場氣氛溫馨熱烈。

為紀念美東黃埔陸軍軍官學校創校101周年，同時慶祝紐約大陳同鄉會成立八周年，兩會日前在法拉盛舉行聯合慶典暨祝賀餐會。(記者高雲兒╱攝影)

餐會由美東黃埔陸軍軍官學校同學會會長林海華主持，他也是大陳同鄉會會長，當日駐紐約台北經濟文化辦事處也到場支持，經文處行政組長許益源與僑務組長黃麗萱代表出席。致詞中肯定黃埔精神與大陳精神在海外的延續與傳承，並讚揚大陳同鄉會長年來在文化、公益與社區服務方面的努力，為僑界注入穩定與凝聚力。

活動由主持人薛文豪開場，隨後陸官校友與大陳同鄉會幹部及黃埔後裔代表吳康熙等共同登台。(記者高雲兒╱攝影)

活動由主持人薛文豪開場，隨後陸官校友與大陳同鄉會幹部及黃埔後裔代表吳康熙等登台，向與會者致意，並介紹黃埔軍校的創立歷程、歷屆傑出校友與1955年大陳島撤台的歷史經過，與會者一起回顧那段承載信念與犧牲的時代。全場齊唱中華民國 國歌、陸官校歌與軍歌，莊嚴氛圍中流露濃濃愛國情懷。

林海華表示，黃埔精神強調忠誠、團結與犧牲，與大陳鄉親在歷史遷移中展現的堅毅精神相互呼應。未來，大陳同鄉會也將繼續深化社區服務與文化傳承，凝聚更多僑胞的力量。

現場節目多元活潑，包括黃珊珊、黃妤和Daisy演唱多首經典曲目、帶來旗袍表演，贏得熱烈掌聲，紐澤西台商會也派出團隊進行集體舞表演，增添交流熱度。活動最後由全場大合唱「望春風」與「中華民國頌」，並在現場合影留念。