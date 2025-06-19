美東華人學術聯誼會 談健康人生傳授實用知識

由美東華人學術聯誼會主辦的「健康人生座談會」，日前在法拉盛紐約華僑文教中心舉行。(記者高雲兒╱攝影)

由美東華人 學術聯誼會主辦的「健康人生座談會」(Good Health & Well-Being Seminar)日前在法拉盛 紐約華僑文教中心舉行，邀請多位專家分享健康生活、壓力管理與長期照護的實用知識，吸引不少社區民眾前往聆聽，反應熱烈。

具備整體護理與行政認證資格的護理師楊毓淑，以淺白實用的方式介紹了「腹式丹田呼吸舒壓法」與「意象冥想舒壓法」。(記者高雲兒╱攝影)

具備整體護理與行政認證資格的護理師楊毓淑，以淺白實用的方式介紹了「腹式丹田呼吸舒壓法」與「意象冥想舒壓法」，教導民眾如何在日常生活中透過簡單的呼吸與意念訓練，有效調節身心壓力。

長期關注社會福利與高齡照護議題的丁作輝博士，則深入解析「長期照護與社會福利全攻略」，包括什麼情況需要長期照護、申請機制與年限、不同方式與費用比較、社安金是否足夠，以及紅藍白卡 的覆蓋範圍等，引發與會者提問。

來自紐約聖約翰大學榮退教授的林友直博士，則以「養心在靜，養身在動」為題，鼓勵大家建立平衡的生活方式，從心靈平和與適度運動兩方面著手，提升整體健康狀態。現場除講座外，也提供問答交流機會，幫助民眾深入理解高齡化社會中的生活挑戰與對策。