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精采視覺盛宴 康尼島美人魚遊行21日登場

記者胡聲橋╱紐約報導
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參與者打扮成美人魚的模樣，參加康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)
參與者打扮成美人魚的模樣，參加康尼島美人魚遊行。(本報檔案照)

第43屆布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行將於6月21日(周六)在康尼島舉行，該遊行結合了古代神話和海濱儀式，是當地最受歡迎的傳統活動之一，它標誌著布碌崙夏季的開始，屆時將有成千上萬的遊客到現場觀看。

第43屆康尼島美人魚遊行將在21日登場。(本報檔案照)
第43屆康尼島美人魚遊行將在21日登場。(本報檔案照)

據每年主辦該活動的非營利機構「美國康尼島」(Coney Island USA)介紹，大約5000名參與者正在加緊趕製美人魚服裝，豪華的遊花車也在做最後的裝飾，到時候各具特色的美人魚服裝、絢爛的花車將隨著樂隊、以及骨董車等一同亮相，為觀眾獻上一台精采的視覺盛宴。在遊行路線的終點，評委們還會為各個表演打分，評選出最佳花車、最佳服裝和最佳音樂團體獎。

第43屆康尼島美人魚遊行將在21日登場。(美聯社)
第43屆康尼島美人魚遊行將在21日登場。(美聯社)

遊行時間為21日下午1時，遊行路線與過去相同，從布碌崙西21街交Surf大道出發，沿Surf大道向東行進至西10街，接著往南走到康尼島海濱步道，然後再走到Steeplechase廣場結束。

對一些人來說，參加美人魚遊行純粹是為了樂趣，但也有一些人利用這次遊行傳遞嚴肅的信息，提醒人們要保護康尼島、海灘，讓居民免受汙染。主辦方鼓勵民眾觀看完遊行後，可以在康尼島海灘或遊樂場走走，可以到酒吧或飯店坐坐。

康尼島美人魚遊行創辦自1983年，至今已成為康尼島夏季的標誌性年度盛會。主辦方歡迎所有紐約客打扮一番、參加美人魚遊行，雖然網上註冊於17日關閉，有意加入者仍可從遊行當天上午10時開始，到現場報名。

康尼島 布碌崙 布魯克林

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