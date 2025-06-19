精采視覺盛宴 康尼島美人魚遊行21日登場
聽新聞
test
0:00 /0:00
第43屆布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行將於6月21日(周六)在康尼島舉行，該遊行結合了古代神話和海濱儀式，是當地最受歡迎的傳統活動之一，它標誌著布碌崙夏季的開始，屆時將有成千上萬的遊客到現場觀看。
據每年主辦該活動的非營利機構「美國康尼島」(Coney Island USA)介紹，大約5000名參與者正在加緊趕製美人魚服裝，豪華的遊花車也在做最後的裝飾，到時候各具特色的美人魚服裝、絢爛的花車將隨著樂隊、以及骨董車等一同亮相，為觀眾獻上一台精采的視覺盛宴。在遊行路線的終點，評委們還會為各個表演打分，評選出最佳花車、最佳服裝和最佳音樂團體獎。
遊行時間為21日下午1時，遊行路線與過去相同，從布碌崙西21街交Surf大道出發，沿Surf大道向東行進至西10街，接著往南走到康尼島海濱步道，然後再走到Steeplechase廣場結束。
對一些人來說，參加美人魚遊行純粹是為了樂趣，但也有一些人利用這次遊行傳遞嚴肅的信息，提醒人們要保護康尼島、海灘，讓居民免受汙染。主辦方鼓勵民眾觀看完遊行後，可以在康尼島海灘或遊樂場走走，可以到酒吧或飯店坐坐。
康尼島美人魚遊行創辦自1983年，至今已成為康尼島夏季的標誌性年度盛會。主辦方歡迎所有紐約客打扮一番、參加美人魚遊行，雖然網上註冊於17日關閉，有意加入者仍可從遊行當天上午10時開始，到現場報名。
上一則
優越健保(愛心村)VillageCareMax社區中心 喬遷布碌崙八大道以嶄新姿態繼續服務社區
下一則
FB留言