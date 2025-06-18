市長選舉白熱化 曼達尼遭死亡威脅 月花8000元雇安保

曼達尼及其競選團隊稱，因其支持進步派政策及其穆斯林身分，近來頻頻遭遇恐嚇威脅。(記者范航瑜╱攝影)

根據最新財務紀錄，熱門市長參選人、州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)本月已支付近8000元聘用私人安保，相比之下，其他參選人幾乎未有相關支出。曼達尼及其競選團隊稱，因其支持進步派政策、以及作為穆斯林的身分，近來頻頻遭遇恐嚇威脅。

在接受Gothamist訪問時，曼達尼表示，因種族歧視 及伊斯蘭恐懼症(Islamophobia)而起的威脅並非首次，但近期已達到「前所未有的具體程度」。他透露，自己日前剛收到一則訊息寫道，「唯一的好穆斯林，就是死去的穆斯林」，也同時坦言，家人與友人已多次勸說他聘請安保。

曼達尼競選團隊在過去四個月持續經受電話、電郵及社群平台上的死亡威脅。曼達尼為印度裔，出生於烏干達，七歲時來美生活，而一則仇恨留言稱，「滾回你那個該死的烏干達，否則我會爆你的頭，連你全家一起殺」。

通常，市長參選人在初選結束後才會獲得由紐約市警提供的安保人員，但今年民主黨 初選正值全國政治局勢緊張、國際局勢動盪之際；而市長選戰也格外激烈，民調領先的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)與曼達尼分屬意識形態對立兩端。

此外，市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)在社群媒體上曾公然呼籲將身為美國公民的曼達尼驅逐出境，包括葛謨在內的多位民主黨參選人皆譴責帕拉迪諾的言論；她則回應，自己也收到死亡威脅，並指責曼達尼散播「有毒的意識形態」。

民主黨策略師楊元(Trip Yang)指出，針對少數族裔參選人的歧視並非新現象，但總統川普的激進言論容易讓部分民眾認為，「公開威脅與政治暴力是可以被接受的」。民權領袖、牧師夏普頓(Al Sharpton)則表示，曼達尼的安全擔憂並非多慮，他自己在1991年曾因政治立場遭刺傷，因此造成切實創傷的威脅有深刻體會。

曼達尼坦言，面對這些威脅，恐懼並非主要感受，更多的是悲傷，「正是這樣的現實，讓許多和我有相似背景的人，選擇遠離公共生活」。