布碌崙擬增50共享單車站 意見兩極

紐約市交通局擬於今秋在布碌崙貝瑞吉建造50座共享單車Citi Bike自行車停靠站，引發社區熱議。(取自紐約市交通局)

紐約市 交通局擬於今秋在布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉建造50座共享單車Citi Bike自行車停靠站，引發社區熱議。該區第十社區委員會會議指出，過去一個月社委會收到多份連署表達質疑，擔憂使社區更加擁擠及影響長者進出，支持者則認為新增站點將改善區域連結。

社委會經理貝克曼(Josephine Beckmann)指出，在過去一個月內收到約30通電話和電郵、由長者發起並獲得千人聯署的請願書，以及在change.org獲得862人請願的連署。反對者認為設置大量停靠站並不符合當地的人口結構，也表達當地停車位恐將因此減少的擔憂。

上月當市交通局會議中提出將在布碌崙擴大設站規模後，便有居民指出貝瑞吉3大道餐廳與商家林立，本身就已經相當擁擠，認為不只不應該增加停靠站，更應該減少每一站的自行車數量；此外，由於貝瑞吉長者人口比例高，許多人依賴「輔助出行服務」(Access-A-Ride)或汽車接送，若將站點設置在住宅門前恐將影響出入安全。有居民建議，計畫應先從五站開始試行，再視成效擴增。

對此，該區現任市議員紀思庭表示，規畫設置的50個站點中約有20個會影響到停車位，但其辦公室正在協調將站點移至不影響停車的地點，且若設於人行道的車站使用率過低，將列入移除名單以增加效率。

居住在貝瑞吉的黃先生對此表示支持，認為增加共享單車將增加方便性，他觀察得出反對者大多為擔心占用車道的開車族，但部分站點會設置在人行道上，不見得都會影響行車。他也表示，畢竟當地長者人口居多，擔憂也有可能是來自「畏懼改變」的心態。

第十社委會交通與運輸委員會主席張傑克(Jack Zhang)表示，將致函當局與民選官員並建議其評估社區意見避免重複設置、設站時應重視行人安全，以及推動包含4大道在內的自行車基礎設施，新增如保護型車道、交通標誌等。此外也應減少占用停車位數量，將原先計畫的16個停靠架改為八個，以及考量對鄰近住戶與商家的補償。