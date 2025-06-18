我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

布碌崙擬增50共享單車站 意見兩極

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市交通局擬於今秋在布碌崙貝瑞吉建造50座共享單車Citi Bike自行車停靠站，引發社區熱議。(取自紐約市交通局)
紐約市交通局擬於今秋在布碌崙貝瑞吉建造50座共享單車Citi Bike自行車停靠站，引發社區熱議。(取自紐約市交通局)

紐約市交通局擬於今秋在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉建造50座共享單車Citi Bike自行車停靠站，引發社區熱議。該區第十社區委員會會議指出，過去一個月社委會收到多份連署表達質疑，擔憂使社區更加擁擠及影響長者進出，支持者則認為新增站點將改善區域連結。

社委會經理貝克曼(Josephine Beckmann)指出，在過去一個月內收到約30通電話和電郵、由長者發起並獲得千人聯署的請願書，以及在change.org獲得862人請願的連署。反對者認為設置大量停靠站並不符合當地的人口結構，也表達當地停車位恐將因此減少的擔憂。

上月當市交通局會議中提出將在布碌崙擴大設站規模後，便有居民指出貝瑞吉3大道餐廳與商家林立，本身就已經相當擁擠，認為不只不應該增加停靠站，更應該減少每一站的自行車數量；此外，由於貝瑞吉長者人口比例高，許多人依賴「輔助出行服務」(Access-A-Ride)或汽車接送，若將站點設置在住宅門前恐將影響出入安全。有居民建議，計畫應先從五站開始試行，再視成效擴增。

對此，該區現任市議員紀思庭表示，規畫設置的50個站點中約有20個會影響到停車位，但其辦公室正在協調將站點移至不影響停車的地點，且若設於人行道的車站使用率過低，將列入移除名單以增加效率。

居住在貝瑞吉的黃先生對此表示支持，認為增加共享單車將增加方便性，他觀察得出反對者大多為擔心占用車道的開車族，但部分站點會設置在人行道上，不見得都會影響行車。他也表示，畢竟當地長者人口居多，擔憂也有可能是來自「畏懼改變」的心態。

第十社委會交通與運輸委員會主席張傑克(Jack Zhang)表示，將致函當局與民選官員並建議其評估社區意見避免重複設置、設站時應重視行人安全，以及推動包含4大道在內的自行車基礎設施，新增如保護型車道、交通標誌等。此外也應減少占用停車位數量，將原先計畫的16個停靠架改為八個，以及考量對鄰近住戶與商家的補償。

布碌崙 紐約市 布魯克林

上一則

市長選舉白熱化 曼達尼遭死亡威脅 月花8000元雇安保

下一則

紐約客談／蘭德被捕為政治秀？ 答案不重要
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

初選提前投票啟動3天 全市逾9萬人已投

初選提前投票啟動3天 全市逾9萬人已投
紐約海豚游泳培訓中心紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練塲所

紐約海豚游泳培訓中心紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練塲所
布碌崙男性健康意識資源展 關注身心調整

布碌崙男性健康意識資源展 關注身心調整
布碌崙 社團領袖力挺，市議員候選人葉凌霞

布碌崙 社團領袖力挺，市議員候選人葉凌霞

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病