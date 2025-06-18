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唐卡藝術慈善展 紐約莊園舉辦

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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由策展人鄭淑廉及美國上海同鄉會等機構和個人協辦組織的唐卡藝術慈善展，日前在紐約格倫科夫莊園舉行。(美國上海同鄉會提供)
由策展人鄭淑廉及美國上海同鄉會等機構和個人協辦組織的唐卡藝術慈善展，日前在紐約格倫科夫莊園舉行。(美國上海同鄉會提供)

由策展人鄭淑廉及美國上海同鄉會等機構和個人協辦組織的唐卡藝術慈善展，日前在歷史悠久的紐約格倫科夫莊園(The Mansion at Glen Cove)舉行。此次活動以藝術為橋梁，融合佛法智慧與慈善精神，眾多社區領袖、文化教育界人士及民代等出席。

活動展出了耶澤仁波切(Guru Khenpo Yoezer Rinpoche)精心創作的25幅唐卡作品。耶澤仁波切1990年出生於不丹東部的聖地庫爾托(Kurtoe)，恰逢蓮花生大士誕辰紀念日。這些唐卡不僅是藝術珍品，更蘊含深刻的佛法教義。

活動期間，耶澤仁波切將其11幅唐卡作品，捐贈給多所大學及非營利機構，其中包括石溪大學(Stony Brook University)、紐約州立大學老韋斯特伯里分校(SUNY Old Westbury)、亞美醫師協會、紐約中醫學院、為醫療脫髮患者提供假髮的非營利組織Hair We Share、以及部分為慈善事業做出傑出貢獻的特邀嘉賓們。

耶澤仁波切的唐卡作品將繼續在受贈機構展示，拍賣和捐贈所得將用於支持佛法弘揚、教育、癌症研究和社區公益項目。鄭淑廉為堪布耶澤仁波切弟子，同時也是零點禪修中心副主席和賽奧西特公共圖書館之友(Friends of Syosset Public Library)董事，她表示希望通過這次活動，讓更多人感受到佛法的慈悲與藝術的治愈力量。

美國上海同鄉會會長沈珺和奈飛(Netflix)電視劇「掌控曼哈頓」演員馬奇(Jordan March)共同主持了此次活動。沈珺表示，提到這些唐卡不僅是視覺藝術，更是心靈的修行法門，能夠啟迪智慧、淨化心靈。

納蘇郡亞裔事務辦公室副主任李孟、紐約中醫學院院長陳業孟、中國書畫名家網副主席兼海外部主任張淙、中國抽象藝術聯盟美國主席賈克等與會。

不丹 癌症 亞裔

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