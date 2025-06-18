巴薩米安參選市議員 提增警力、保護長者等政見

紐約市第47選區市議員候選人巴薩米安日前接受中文媒體專訪，承諾若勝選將開放辦公室聆聽民意。(記者馬璿╱攝影)

紐約市第47選區市議員參選人巴薩米安(Richard Barsamian)日前布碌崙 (布魯克林)接受中文媒體專訪，表示若當選將優先推動增編5000名警力、保障退休 人員醫療權益、減輕小商家負擔，並致力推動更適切民眾需求的法案。

第47選區涵蓋貝瑞吉、巴斯海灘(Bath Beach)、康尼島、格雷夫森德(Gravesend)等區。巴薩米安曾任職市警局20餘年，並擔任布碌崙共和黨俱樂部主席。他指出，現役警員人數約為3萬2000至3萬3000人，遠低於高峰期近4萬人，若當選將增聘5000人。

針對警察退休潮與招募困境，他支持放寬學院學歷至24學分，除降低學員的財務負擔，也搭配資深警員擔任導師實地訓練的方式延緩人力流失，另應在訓練內容中加入認識社區文化環節促進警民合作，「警方永遠有可以進步的空間，但重點是先建立社區與警察的互信，並且解決犯罪，讓老百姓看到警察不會感到害怕。」

面對小商家經營壓力，他指出雖無法解決自由市場帶來的房租上升，但零售竊盜與行政罰款仍為商家首要困擾。他建議加強取締慣竊、設立商家罰則事前審查與對輕微違規採取警告制度，避免初犯即被處以高額罰款。

退休人員政策方面，巴薩米安表態反對市府將退休員工轉入紅藍卡 優勢計畫(Medicare Advantage)，主張維持傳統選項才能保障退休公僕的基本權益。此外，他認為現行庇護政策過於寬鬆，已衍生安全與嚴重財政負擔，並強調資源應兼顧居民與基礎建設，同時區分努力融入社會的無證居民與涉案個體，避免一刀切影響所有移民族群。

他表示期望帶來更為乾淨、宜居的布碌崙，並透過與民眾對話增進理解，若勝選將敞開辦公室大門歡迎社區居民前來表達意見與想法。