中華公所澄清人事爭議 法官凌德麗籲協商盼團結

紐約中華公所日前召開記者會，說明近期人事紛爭的問題，並邀請多位僑團代表與會了解情況。從左至右：凌德麗、朱超然、蔡韋儀。(記者范航瑜／攝影)

紐約中華公所日前針對近期人事紛爭召開記者會，並邀請多位僑團代表與會了解情況。前紐約州 高等法院上訴法庭法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)亦出席，表示願以中立身分協助雙方坐下來協商，盼望華社早日恢復團結，共同面對「開放柏路」、「反對大監獄」、「反對遊民 所」等重要社區議題。

中華公所主席朱超然表示，中文秘書蔡韋儀在中華公所服務已三年，表現稱職、安分守己，與辦公室同仁合作融洽、與社團關係良好，並未犯錯，「身為主席，我有責任維護內部體制與制度正當性，在我任期屆滿前不應隨意更換職員」。

他並提及，今年4月中華公所舉辦一場政界人士出席的記者會，因政客臨時通知，導致媒體錯過採訪時機，間接引發不滿，也被外界誤解為秘書溝通不周。他澄清表示，「該事件為對方遲到所致，並非內部失職。」

中華公所顧問、前主席曾偉康亦發表書面聲明，肯定蔡韋儀多年表現，反對將她撤換。多位僑團領袖也到場聲援，南海順德同鄉會副主席游淑輝指出，「評價他人不應基於個人好惡。」

凌德麗表示，她在華埠 成長，深知中華與聯成兩個公所在社區的重要性，「我敬佩朱主席義務教防身術，也看到梁主席長年投入社區」。她坦言得知雙方爭執時感到痛心，認為內耗將削弱僑界力量。

凌德麗表示，她過去曾經歷經數千件的糾紛調解事件，對於此次爭議升級深感遺憾，「這樣的誤解不該演變成社區的內耗，當前社區面臨許多重大挑戰，更應團結應對，而不是分裂對立。」。她指出，一般情況下，若員工有疏失，應有明確程序改善，而非立即開除，並呼籲雙方暫緩對立，可請第三方中立專業人士查閱相關規章，協商解決爭議。