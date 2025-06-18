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李羅莎 獲亞裔玉石協會頒「社區支柱獎」

記者尤昱程／紐約報導
州眾議員李羅莎，日前獲港務局警察局亞裔玉石協會頒發「社區支柱獎」。(李羅莎辦公室提供)
州眾議員李羅莎，日前獲港務局警察局亞裔玉石協會頒發「社區支柱獎」。(李羅莎辦公室提供)

眾議員李羅莎(Nily Rozic)日前獲港務局警察局(PAPD)亞裔玉石協會(Asian Jade Society)頒發「社區支柱獎」(Pillar of the Community Award)，表彰她對紐約州亞太裔社群的領導力、倡導行動與公共服務。

亞裔玉石協會每年表彰在公共安全與族裔社群推展上具影響力者，今年協會選出李羅莎，肯定她推動提升警察訓練標準、創設亞太裔立法工作小組，以及改善語言協助制度等具體行動。李羅莎說，這項獎項象徵與警界夥伴之間的信任與合作，「很榮幸能與港務局警員們並肩努力，守護我們的家庭與社區。這份肯定將持續激勵我推動公平與安全的法案。」

港務局警察工會主席Frank Conti表示，李羅莎長期支持執法人員與他們的家庭，是整個州少數能與基層警員建立持續互信的民選官員之一。亞裔玉石協會會長Se Chao說，「李羅莎是創設全州第一個專責亞裔議題立法平台的關鍵人物，並協助擬定警方應對仇恨犯罪的訓練內容，這些措施讓我們的社區更有保障，也讓我們的工作更具效力。」

他表示，李羅莎推動的多項法案均聚焦於資源平等與制度透明，包括要求醫療與政府機構提供語言協助、消除申請障礙，並強化對仇恨事件的通報與執法流程。

亞裔 眾議員 紐約州

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