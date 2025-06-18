趙輝捐38本攝影畫冊 哈佛燕京圖書館永久館藏

趙輝出生於中國，早年主修物理，後赴美學習攝影，曾在紐約接受系統訓練。(受訪者提供)

哈佛大學 燕京圖書館近日宣布，永久收藏華裔攝影藝術家趙輝(Steve Zhao)捐贈的38本大型攝影畫冊，表彰其長年致力於中國文化影像記錄的藝術貢獻。館長楊繼東博士當日親赴趙輝的工作室，接受畫冊捐贈並表示感謝。

這批攝影畫冊內容涵蓋各地的風土人情、歷史遺跡、非物質文化遺產與現代社會變遷，均以中英雙語呈現，體現趙輝30年來深耕文化影像的成果。楊繼東博士在致謝信中表示：「這些作品將為全球學者提供寶貴資源，有助於國際社群更深入理解多元社會與文化活力。」

趙輝為國際知名攝影師，早年主修物理，後於紐約學習攝影，其創作強調光影之美與文化敘事的融合，並提出「攝影的有限客觀性」理論，引發學界廣泛討論。他曾多次受邀於哈佛、麻省理工學院 等學府講學，是將影像創作與文化研究結合的重要人物。

在實踐層面，趙輝以高解析度記錄秦兵馬俑聞名，並獲得摩根史坦利、高盛 、尼康等國際機構支持。他的畫冊曾作為國禮贈送美國國會、歐洲議會與多國元首，並五度於歐盟總部舉辦個展，是唯一獲此殊榮的亞洲攝影師。