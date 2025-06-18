台裔行為藝術家謝德慶 今秋亮相迪亞畢肯美術館

迪亞畢肯美術館今秋將舉辦謝德慶藝術生涯首次大型回顧展。圖為謝德慶「一年行為表演系列」的「戶外作品」。(取自迪亞畢肯美術館，攝影及版權╱謝德慶)

迪亞藝術基金會(Dia Art Foundation)宣布，將於今年秋天10月，在迪亞畢肯美術館(Dia:Beacon)舉辦全球最受尊敬的行為藝術創作者之一、台裔藝術家的謝德慶藝術生涯首次大型回顧展，展示貫穿他創作生涯的11件藝術作品。

謝德慶1950年出生於台灣屏東南州，目前在紐約布碌崙 (布魯克林 )居住，曾為無證移民 14年。他在1967年高中輟學後開始學習繪畫，並在1970至1973年間服完兵役。他的首次個展於台北的美國新聞處畫廊舉行，不久之後，他完全停止繪畫，開始實踐行為藝術，其中包括1973年的「跳」(Jump)，當時的他從二樓跳下，雙腳踝骨折，並記錄下這一過程。

從1970年代末起，謝德慶開始創作為人熟知的「一年行為表演」(One Year Performances)系列作品，並於1986年宣布「十三年計畫」(Thirteen Year Plan)，在未來13年中創作藝術，但不對外公開。自該計畫結束後，謝德慶則開始於世界各地重要美術館、藝術節與雙年展展出，其中包括紐約古根漢美術館、紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館等。他在1970年代末至1980年代初創作的一系列作品，徹底顛覆了行為藝術在觀念、身體、美學與時間的界限，對藝術界產生深遠影響。

在2024年，謝德慶將從他1973年的最初表演作品至1999年的最後一件作品、總計11件藝術作品，捐贈給了迪亞藝術基金會，作為回應，迪亞畢肯美術館則將在今秋舉辦謝德慶首次回顧展。這些多在隱居狀態下進行、並以靜態與動態影像記錄，會由迪亞藝術基金會永久保存與管理，並將整理為一系列可置入房間內的裝置作品。

此次捐贈及展出作品，包括五件1970年代的早期創作，如「跳」、「美國移民局通緝令」(Wanted by U.S. Immigration Service)等，以理解其觀念藝術的起源；「一年行為表演」系列五部曲的所有實物與紀錄資料，這是該系列首次集體展出，也是其中與藝術家蒙塔諾(Linda Montano)被繩子綁住一年、不能互相觸碰的「繩子作品」以及一年內不看、不談、不做藝術的「無藝術作品」的首度公開展覽；以及最終作品「十三年計畫」。

共同策畫展覽的摩羅(Humberto Moro)表示，謝德慶既受人尊敬，同時也尚未被大眾真正認識，或許沒有人比他更徹底地挑戰藝術與生活之間的界限。他堅持不懈的實踐，也讓人們正視移民、勞動、平等與語言等議題。

另一位策展人希斯菲爾德(Adrian Heathfield)補充，謝德慶曾是無證的邊緣藝術家，他那些打破常規的作品曾被忽視與壓抑，如今終能首次集體觀看這些作品，它們見證了謝德慶是如何一再改變自己的生活，並揭示生命的韌性、反抗與轉化的潛能。「這些作品中呈現的靜止、沉默、流離、勉力維生、退隱與疲憊，深刻地映照當代人類的處境。」