我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

台裔行為藝術家謝德慶 今秋亮相迪亞畢肯美術館

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪亞畢肯美術館今秋將舉辦謝德慶藝術生涯首次大型回顧展。圖為謝德慶「一年行為表演系列」的「戶外作品」。(取自迪亞畢肯美術館，攝影及版權╱謝德慶)
迪亞畢肯美術館今秋將舉辦謝德慶藝術生涯首次大型回顧展。圖為謝德慶「一年行為表演系列」的「戶外作品」。(取自迪亞畢肯美術館，攝影及版權╱謝德慶)

迪亞藝術基金會(Dia Art Foundation)宣布，將於今年秋天10月，在迪亞畢肯美術館(Dia:Beacon)舉辦全球最受尊敬的行為藝術創作者之一、台裔藝術家的謝德慶藝術生涯首次大型回顧展，展示貫穿他創作生涯的11件藝術作品。

謝德慶1950年出生於台灣屏東南州，目前在紐約布碌崙(布魯克林)居住，曾為無證移民14年。他在1967年高中輟學後開始學習繪畫，並在1970至1973年間服完兵役。他的首次個展於台北的美國新聞處畫廊舉行，不久之後，他完全停止繪畫，開始實踐行為藝術，其中包括1973年的「跳」(Jump)，當時的他從二樓跳下，雙腳踝骨折，並記錄下這一過程。

從1970年代末起，謝德慶開始創作為人熟知的「一年行為表演」(One Year Performances)系列作品，並於1986年宣布「十三年計畫」(Thirteen Year Plan)，在未來13年中創作藝術，但不對外公開。自該計畫結束後，謝德慶則開始於世界各地重要美術館、藝術節與雙年展展出，其中包括紐約古根漢美術館、紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館等。他在1970年代末至1980年代初創作的一系列作品，徹底顛覆了行為藝術在觀念、身體、美學與時間的界限，對藝術界產生深遠影響。

在2024年，謝德慶將從他1973年的最初表演作品至1999年的最後一件作品、總計11件藝術作品，捐贈給了迪亞藝術基金會，作為回應，迪亞畢肯美術館則將在今秋舉辦謝德慶首次回顧展。這些多在隱居狀態下進行、並以靜態與動態影像記錄，會由迪亞藝術基金會永久保存與管理，並將整理為一系列可置入房間內的裝置作品。

此次捐贈及展出作品，包括五件1970年代的早期創作，如「跳」、「美國移民局通緝令」(Wanted by U.S. Immigration Service)等，以理解其觀念藝術的起源；「一年行為表演」系列五部曲的所有實物與紀錄資料，這是該系列首次集體展出，也是其中與藝術家蒙塔諾(Linda Montano)被繩子綁住一年、不能互相觸碰的「繩子作品」以及一年內不看、不談、不做藝術的「無藝術作品」的首度公開展覽；以及最終作品「十三年計畫」。

共同策畫展覽的摩羅(Humberto Moro)表示，謝德慶既受人尊敬，同時也尚未被大眾真正認識，或許沒有人比他更徹底地挑戰藝術與生活之間的界限。他堅持不懈的實踐，也讓人們正視移民、勞動、平等與語言等議題。

另一位策展人希斯菲爾德(Adrian Heathfield)補充，謝德慶曾是無證的邊緣藝術家，他那些打破常規的作品曾被忽視與壓抑，如今終能首次集體觀看這些作品，它們見證了謝德慶是如何一再改變自己的生活，並揭示生命的韌性、反抗與轉化的潛能。「這些作品中呈現的靜止、沉默、流離、勉力維生、退隱與疲憊，深刻地映照當代人類的處境。」

移民 布碌崙 布魯克林

上一則

「重繪福爾摩沙」展 台裔藝術家探尋根脈與身分

下一則

市議員參選人葉凌霞 競選海報遭塗改撕毀
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家
市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選

市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選
紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展隆重開幕

紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展隆重開幕
紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病