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翠貝卡電影節 劉玉玲新片「柔似蜜」首映

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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劉玉玲(左三)及劇組攜獨立劇情片「柔似蜜」(Rosemead)近日亮相紐約翠貝卡電影節首映。左一導演林文德，左二男主角壽恩城，左四製片雷敏妮。(記者鄭怡嫣╱攝影)
劉玉玲(左三)及劇組攜獨立劇情片「柔似蜜」(Rosemead)近日亮相紐約翠貝卡電影節首映。左一導演林文德，左二男主角壽恩城，左四製片雷敏妮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華裔影星劉玉玲(Lucy Liu)及劇組攜獨立劇情片「柔似蜜」(Rosemead)近日亮相紐約翠貝卡電影節首映，影片取景皇后區法拉盛等地，取材自十年前在洛杉磯東部柔似蜜小鎮華人社區發生的一樁慘案，聚焦亞裔的心理健康危機以及移民家庭的掙扎。

電影「柔似蜜」取材自「洛杉磯時報」十年前的一篇獲獎新聞報導，聚焦美國電影中少有描述的南加州聖蓋博(San Gabriel)華人社群：2015年7月，在當地經營一家印刷小店的華裔移民杭萊楊，在丈夫突患腦瘤去世後亦確診癌症，生命只剩幾個月，眼見患有精神分裂症的17歲兒子喬治，愈來愈沉溺於電視新聞中的校園槍擊案，她作出了一個常人無法面對的決定。

飾演片中母親一角的劉玉玲在首映式上表示，這是一個關於愛的故事，但對於亞裔社區來說，很多人不明白也不願去面對精神健康問題，不願去求助，希望這部影片能讓更多人意識到，他們不是只有故事主人公那樣的選擇，而是應當大膽去詢問與求助，社會上有很多可利用的資源，沒有必要獨自面對。

在紐約長大的劉玉玲也提到，「柔似蜜」雖然講述的是南加州的故事，但劇組為了獲得紐約市給予電影劇組的稅免，因此大部分場景都選擇在紐約拍攝。而取景法拉盛購物商場等地，也令她找回童年熟悉的味道。

製片人、在哥大電影系任教的雷敏妮(Mynette Louie)表示，她的製片教授Andrew Corkin在當時看到這篇報導後買下了改編權，並邀請她一同擔任製片。當時寫報導的記者Frank Shyong也應邀成為執行製片，帶他們走入當地的華人社區並且分享報導之外的筆記。影片希望人們能籍此反思如何應對精神疾病方面的挑戰。

雷敏妮也透露，劉玉玲以往的角色都偏喜劇或者輕鬆，也從來沒有真正看過她說中文，他們很想看她挑戰更具戲劇張力的角色，也正好聽說她在尋找更戲劇性、更黑暗一點的角色，於是便一拍即合，「她真的非常有才華，為了詮釋這個角色也非常努力，甚至花很多心思去學習怎麼把某些(中文)台詞說得準確。」

從小在南加州長大的台裔導演林文德表示，第一次讀到這個悲劇故事時他深受觸動，因為與他的自身經歷亦有許多重疊，他的家人也曾面臨心理健康的挑戰，但是第一反應並不是尋求幫助，而是關起門來死撐。這樣一個聚焦精神疾病如何壓垮華人移民家庭的故事，在電影中幾乎從未出現，他能清晰看到這些角色的行為與情緒。攝影指導的他也因此踏出舒適圈，導演這部處女作。

負責影片融資的執行製片人蔣芳華表示，該片獲得多位華裔投資人的支持，他們希望透過電影來幫助華人和亞裔發出自己的聲音。「柔似蜜」劇本由傅世晏(Marilyn Fu)創作。剛剛大學畢業的壽恩城飾演喬治。其他演員還包括Jennifer Lim、Madison Hu、James Chen、Eleven Lee、Anzi DeBenedetto、Susan Pourfar、Jason Tottenham以及Orion Lee等。

劉玉玲新片「柔似蜜」(Rosemead)近日亮相紐約翠貝卡電影節首映。(記者鄭怡...
劉玉玲新片「柔似蜜」(Rosemead)近日亮相紐約翠貝卡電影節首映。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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