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布碌崙男性健康意識資源展 關注身心調整

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約親子互助會在為爸爸們做問卷調查。(親子互助會提供)
紐約親子互助會在為爸爸們做問卷調查。(親子互助會提供)

紐約親子互助會(PCR)攜手紐約莫利納健保(Molina Healthcare of New York)和多家機構協辦，近日在位於布碌崙(布魯克林)8大道的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦「男性健康意識資源展」。當天雖然陰雨不斷，但仍有上百人參加了這次活動，州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳都出席了這個資源展。

居民冒雨參加「男性健康意識資源展」。(親子互助會提供)
居民冒雨參加「男性健康意識資源展」。(親子互助會提供)

眾多華裔移民家庭的父親到美國後，為了生計，整日奔波操勞，經常會忽視自己的健康。親子互助會負責人黃妮可說，這就是該會連續幾年舉辦男性健康意識資源展背後的原因。她說今年活動安排在父親節前一天舉辦，就是為了以父親節為契機，動員整個家庭，利用社區的力量讓父親提高對自己健康的重視。

該活動當天上午11時至下午2時在愛立信公園位於8大道和9大道之間的區域進行。參加這次活動的各機構在現場展示各種醫療保險資源，提供各種健康和醫療諮詢，瑪摩利醫院的醫護人員現場為父親們測血壓和血氧。除此以外，活動還包括為男士免費理髮，各種親子遊戲和DJ音樂等。活動還安排了抽獎環節，親子互助會共有30多名青少年義工參加了這次活動。

這次活動還安排了一個隨機問卷調查環節，讓參加活動的孩子說說父親喜歡做什麼，喜歡吃什麼，有哪些生活習慣和健康習慣。

莫利納健保的地區經理Liz Ho在活動現場強調了精神健康問題在男性健康中的重要性。她說，日夜操勞的丈夫和爸爸精神負擔很重，如果不懂得排解和溝通，在巨大的壓力下，是一個容易出現精神健康問題的人群。她希望夫妻雙方多溝通，為對方減輕心理壓力，及時調整情緒，保持身心健康。

這次活動共有將近20個攤位，瑪摩利醫院、亞美醫師協會(CAIPA)、必達白安律師事務所和百康仁德等贊助都派出人員設攤。市議員莊文怡和阿維萊斯(Alexa Aviles)都派代表出席了這次活動。

紐約親子互助會與紐約莫利納健保聯合舉辦「男性健康意識資源展」。(親子互助會提供)
紐約親子互助會與紐約莫利納健保聯合舉辦「男性健康意識資源展」。(親子互助會提供)

親子 健保 8大道

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